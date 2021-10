Mutmaßliche Autodiebe aus Dornreichenbach geschnappt

Dornreichenbach

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde in Dornreichenbach in der Gemeinde Lossatal von einem Grundstück ein Skoda Karoq im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages gestohlen. Aufgrund der ausgelösten Sofortfahndung konnte der Skoda durch die bayrische Polizei mit zwei männlichen Insassen (Fahrer: 20, Beifahrer: 23, beide deutsch) festgestellt werden.

Im Fahrzeug wurde unter anderem diverses Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt. Gegen den 23-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, der im Anschluss in Vollzug gesetzt wurde. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die beiden müssen sich wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch verantworten.

Von lvz