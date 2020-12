Mutzschener Gänsefarm: Eskildsen denkt über neues Schutzkonzept nach

Mutzschen/Wermsdorf

Auf der Gänsefarm Eskildsen ist es still geworden, seit am Sonntagabend die letzte von 9000 Gänsen gekeult wurde. Dabei handelte es sich um sogenannte Elterntiere, während das Mastgeflügel als Festtagsbraten längst in Topf und Pfanne gelandet war. Nach dem Ausbruch der hochpathogenen Vogelpest auf dem Betriebsgelände zwischen Mutzschen und Wermsdorf musste der Standort desinfiziert werden, sagt Unternehmer Lorenz Eskildsen.

Der Inhaber setzte die Tradition des Standortes fort, denn die Geflügelzucht Mutzschen lieferte bereits zu DDR-Zeiten Gänseküken in die Nachbarländer. Seit den frühen Neunzigerjahren erweiterte Eskildsen, dessen Familie bereits in Schleswig-Holstein züchtete, den Betrieb immer wieder. Zuletzt wurden 4,5 Millionen Euro in drei neue Gänseställe und ein Kühlhaus investiert. „Das machen wir, weil wir für die Zukunft gerüstet sein wollen“, so Eskildsen.

Eskildsen will so etwas nicht noch einmal erleben

„Wir müssen über ein völlig neues Konzept nachdenken, um unseren Betrieb zu schützen“, sagt Eskildsen mit Blick auf das gefährliche H5N8-Virus. Er wolle so etwas nicht noch einmal erleben. Das bedeute einen noch größeren Aufwand und höhere Kosten. Und das nach einem bereits schwierigen Jahr. Durch die Corona-Einschränkungen waren gastronomische Angebote vor Ort sowie die im Advent stets sehr beliebten Veranstaltungen weggebrochen.

Im Drei-Kilometer-Umkreis sorgten die Behörden für einen Sperrbezirk. Der Durchmesser von zehn Kilometern markiert das Beobachtungsgebiet. Betroffen sind neben dem Landkreis Leipzig auch Nord- und Mittelsachsen. Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes in Borna, hat die Zahlen für ihren Bereich: Demnach befinden sich 48 zur Stunde gemeldete Geflügelhalter mit etwa 950 Tieren im Sperrbezirk. Im Beobachtungsgebiet seien es 400 Halter mit 14000 Tieren.

Veterinäramt kontrolliert im Sperrbezirk

An alle betroffenen Geflügelbesitzer, die ihre Bestände noch nicht gemeldet hätten, ergehe der dringende Appell, schnellstens die Behörden zu kontaktieren. Im Sperrbezirk müsse ab sofort mit Besuch von Kollegen aus dem Veterinäramt gerechnet werden, so Laux: „Dabei sichten wir den Bestand. Gibt es Auffälligkeiten, werden Proben genommen.“ Ministerin Petra Köpping ( SPD) und Landrat Henry Graichen ( CDU) gehen unterdessen von einem begrenzten lokalen Ausbruch aus.

Wie Mike Köhler vom Kreisfeuerwehrverband bestätigt, sind seit dem ersten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Kameraden im Betrieb, um Einsatzkräfte und Fahrzeuge zu dekontaminieren. Neben den Feuerwehren Grimma, Grethen, Prießnitz, Mutzschen, Zschoppach und Thümmlitzwalde wurde auch das Feuerwehrtechnische Zentrum angefordert. Kreisbrandmeister Nils Adam sowie seine Stellvertreter Steffen Kunze und Thilo Bergt arbeiten in Schichten.

Betroffene Züchter müssen Tiere einsperren

Wilfried Große, Vorsitzender des Geflügelvereins Mutzschen-Wermsdorf, muss sein Federvieh wegsperren: „Die angeordnete Stallpflicht trifft auch unsere 35 Mitglieder. Denn wir können die Tiere nun nicht mehr artgerecht halten. Sie brauchen den Auslauf wie die Luft zum Atmen.“ Dabei sind er und seine Zuchtfreunde, unter ihnen Thomas Uhlemann, Dirk Neumann sowie Frank Lippe, zunächst erleichtert, dass es im Sperrbezirk kein massenhaftes Töten gibt.

Genau das gab es noch 2006, als bei Eskildsen schon einmal die Vogelgrippe ausgebrochen war. Damals wandten sich die Geflügelhalter vergeblich bis nach Brüssel, um ein lückenloses Keulen in letzter Minute doch noch abzuwenden. 19 Zuchten wurden damals in und um Mutzschen unwiederbringlich ausgelöscht, zwei Halter warfen für immer das Handtuch. Kein Wunder: 40 Jahre Arbeit in Nullkommanix gekeult. So etwas dürfe sich nicht wiederholen, fordert Große.

