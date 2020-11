Mutzschens US-Bikerin: Das Rennen ist völlig offen

Mutzschen

Wenn es nach Donald Trump ginge, wäre sie sicher alles andere als eine Vorzeige-Patriotin: Deborah Hey besitzt noch nicht mal eine US-Flagge. Nein, ihr ganzes Leben habe sie kein Sternenbanner raus gehängt. Schlimmer noch: In ihrer Mutzschener Gaststätte sind die Stars & Stripes ausschließlich dem Allerwertesten ihrer Gäste vorbehalten – als fesches Sitzkissen.

Und doch, die 57-jährige US-Bürgerin lebt ihren American Dream, kaufte vor fünf Jahren das Mutzschener Schloss und eröffnete 2017 ihr Restaurant. Seitdem gilt das „Soul-Kitchen“ unweit der A 14 als erste Adresse für Biker aus ganz Deutschland und darüber hinaus. An manchen Sonntagen verpflegt die Powerfrau Hunderte von Motorradfahrern mit Burgern, Steaks und Co.

Liebe für heiße Öfen

Die Inhaberin des Erlebnis-Resorts MotoSoul wurde nicht umsonst mit dem Sächsischen Gründerinnenpreis ausgezeichnet. Speisen und heiße Öfen gehören bei ihr zusammen. Schon als Sechsjährige fuhr sie leidenschaftlich gern Motorrad. Da sie das am liebsten auf zugefrorenen Teichen tat, musste die warme Mahlzeit stimmen.

Der Kopf ist echt: Deborah Hey (57) hat auf ihrem Mutzschener Grundstück ein stylisches Bild für Touristen aufgestellt, die sich so zumindest einmal im Leben als Motorradfahrer ablichten lassen können. Quelle: Haig Latchinian

Weil der Corona-Shutdown sie und ihre Kneipe von neuem ausbremste, hat sie nun alle Zeit, sich der Präsidentenwahl in der Heimat zu widmen. Ob sie gewählt hat, wird sie gefragt: „Of Course, natürlich, vor drei Wochen schon, per E-Mail.“ Als Anhängerin der Demokraten habe sie Joe Biden ihre Stimme gegeben, verrät die Vollblut-Frau freimütig.

Wenn sie heutzutage zu Besuch in die Heimat fahre, erkenne sie ihr Land manchmal nicht mehr wieder. Es habe sich doch arg verändert. Die Reichen seien reicher, die Armen ärmer geworden. Durch die Gesellschaft, sehr oft sogar durch die Familien, gehe ein tiefer Riss. Das führe dazu, dass man es im Privaten inzwischen vermeide, über Politik zu reden.

Wahlgeheimnis greift immer mehr um sich

Immer weniger Amerikaner gingen damit hausieren, wen sie wählen. Sie wisse, das deutsche Fernsehen zeige immer gern die Grundstücke, deren Bewohner im Vorgarten weithin plakatieren, für wen sie voten: „Aber das ist nur eine verschwindend kleine Anzahl von Leuten, nicht mehr als fünf Prozent, würde ich mal schätzen“, sagt Deborah Hey.

Deborah Hey ist mit ihrem wirtschaftlichen Engagement zu Sachsen zweitbester Unternehmensgründerin gekürt worden. Quelle: Frank Schmidt

Sie wird die Wahlberichte vor der heimischen Glotze verfolgen. Eigentlich hatte sie eine Einladung ihrer Landsleute zur Wahlparty ins Marriott nach Leipzig. Wegen Corona falle die aber aus, bedauert die Wahl-Mutzschenerin. Vor zwei Tagen habe sie Biden noch klar vorne gesehen, mittlerweile aber glaube sie, dass das Rennen völlig offen sei.

„Das Land lebt von Einwanderung“ Sebastian Kunze aus Dorna ist 36, arbeitet und lebt seit vielen Jahren in Atlanta. In leitender Funktion ist er in der Logistik-Branche tätig. Auch er spricht von einer tief gespaltenen Gesellschaft: „Die Amerikaner haben in 2020 viel durchgemacht. Erst die Rassenunruhen, dann Corona und nun auch noch der Wahlkampf.“ Die Menschen seien immer wieder auf der Straße – bis zu den Zähnen bewaffnet. Polizisten hätten aktuell einen unfassbar schweren Job. Sie stünden im Visier aller und könnten es niemandem recht machen. Es sei kein Wunder, dass viele von ihnen gekündigt hätten, sagt Sebastian Kunze. Er glaubt nicht, dass es zum Bürgerkrieg kommt: „Im Zweifel wird es nicht schlimmer als das, was wir im Moment in jeder großen Stadt sehen.“ Ja, die Geschäftsinhaber verbarrikadierten ihre Läden, das stimme: „Aber sie wappnen sich nur gegen die blinde Zerstörungswut einzelner.“ Kunze glaubt, dass Biden gewinnt. Viele Amerikaner kritisierten Trump dafür, dass er das Land wie ein Unternehmen führe. Ihm fehle das Fingerspitzengefühl. Kunze sieht in der Wahl auch eine Chance: „Das Land muss endlich wieder zu sich selbst finden. Beide Lager wissen, dass die USA vor allem eines braucht: eine starke Wirtschaft.“ Seiner Meinung nach braucht das Land aber auch weiter Einwanderung. „Die Immigration macht den Charme der Staaten aus – als Ausländer weiß ich das am besten. Abschottung ist keine Alternative.“ HL

Es könne Tage, Wochen, möglicherweise sogar Monate dauern, bis man wisse, wer der neue amerikanische Präsident ist. „Wenn die ausgezählten Stimmen eine klare Sprache sprechen, wird der Sieger eher feststehen. Je enger das Ergebnis pro Biden ausfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Trump den Supreme Court, den Obersten Gerichtshof, anruft.“

Unruhen sind nicht mehr ausgeschlossen

Trump werde sich nicht so ohne weiteres geschlagen geben, ist die Amerikanerin sicher. Ja, sie fürchtet sogar Unruhen, sollte die Stimmung weiter hochkochen. Ihr Bruder lebe in Michigan, eine ihrer Schwestern in Florida, die andere in Las Vegas, sagt Deborah. „Wir Geschwister wählen nicht einheitlich. Ja, so ist das.“

Das Mutzschener Schloss ist längst zum Treffpunkt der Biker geworden. Quelle: Thomas Kube

Da sie zuletzt in Seattle gemeldet war, zählt ihre Stimme im Bundesstaat Washington, wo ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet wird: „Der Westen des Staates ist demokratisch geprägt, der Osten eher republikanisch.“ Es gebe 50 Staaten. Entsprechend kompliziert sei das Wahlsystem. In Ohio etwa könne es bis zu einer Woche dauern, ehe man die Stimmen ausgezählt habe.

Charlotte Lehniger ist 21 und kellnert in der Kneipe von Deborah Hey. Die Schkortitzerin fühlt sich auf Schloss Mutzschen wie zu Hause. Sie mag ihre Chefin sehr, lobt die familiäre Atmosphäre: „Wo noch isst die Chefin zusammen mit dem ganzen Team zu Mittag?“ Auch Charlotte verfolgt die Berichte zur US-Wahl mit großer Aufmerksamkeit.

Charlotte Lehniger (21) aus Schkortitz kellnert in der Gaststätte der Amerikanerin und schätzt die familiäre Atmosphäre unter den Mitarbeitern. Quelle: Haig Latchinian

Drei Jahre arbeitet sie in Mutzschen nun schon für Deborah. Weil sie mit ihr ausnahmslos auf Englisch konferiere, werde sie sprachlich immer besser. Sehr zur Freude von Daniel. Er ist Charlottes Freund und kommt aus Los Angeles. Die beiden haben sich übers Internet kennen gelernt. Derzeit ist er zu Besuch im Dorf bei Grimma.

„Natürlich hat auch er bereits gewählt“, sagt Charlotte. Daniel habe seine Stimme weder den Demokraten noch den Republikanern gegeben: „Er wählt die Liberalen. Neben den beiden großen Lagern treten ja noch mehrere kleinere Parteien an, die Grünen etwa oder eben auch die Liberalen.“

Deborahs größter Wunsch: Frieden

Deborah Hey hat noch große Pläne in Mutzschen. Sie fühle sich sehr wohl in Saxony. Die Frage, ob sie nun für immer hier bleibe, lächelt sie weg: „Junger Mann, ich will 110 Jahre alt werden, so weit in die Zukunft kann kein Mensch schauen.“ Wahl hin oder her: Auf jeden Fall hofft sie, dass die Leute wieder vernünftig werden und nicht etwa das Kriegsbeil ausgraben.

„Ich möchte, dass Frieden ist, jeder genug zu essen, ein Bett zum Schlafen und Freunde um sich herum hat“, sagt die Mutzschener Amerikanerin und fügt hinzu: „Wir sind doch alle nur Menschen.“ Einen Traum wolle sie sich noch erfüllen: Mit einem großen Wohnwagen durch Afrika fahren. Das aber hat noch Zeit, weder Trump noch Biden werden dann noch an der Täte sein.

Von Haig Latchinian