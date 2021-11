Nach Attacke auf dem Wurzener Markt: Polizei stellt kein Dienstvergehen fest

Wurzen

War es Körperverletzung im Amt? Ein halbes Jahr ist es her, dass in Wurzen ein Polizist auf einen offenbar angetrunkenen Mann los ging. Im Internet kursieren Videos, die zeigen, wie der Ordnungshüter seinem Gegenüber in den Unterleib trat. Der wie eine Kung-Fu-Attacke anmutende Angriff hatte sich am Rande eines Spaziergangs von Corona-Skeptikern ereignet und sorgte für einen Aufschrei der Empörung.

Auch der LVZ wurde damals eine CD mit der Szene am Ringelnatzbrunnen zugespielt. Der Verfasser des Anschreibens wollte seine Identität nicht preisgeben. Es existieren mehrere, unterschiedlich lange Versionen des Videos. Zu sehen ist, wie der Beamte nach einem Wortwechsel mit Heiko K. (54) zur Tat schritt und ihn zu Boden warf. Weitere Einsatzkräfte packten mit an, Umstehende protestierten.

Alkoholverbot in der Öffentlichkeit

Augenzeugen berichteten davon, dass die am Boden liegende Person an Armen und Beinen „wie auf einer Streckbank“ gezogen worden sei. Der Mann sei fixiert und noch einmal geschlagen worden. Er habe Verletzungen davon getragen. Der Streit, so Beobachter, habe sich an einer noch nicht restlos geleerten Flasche entzündet. Laut Allgemeinverfügung des Landratsamtes galt zu dem Zeitpunkt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit.

Philipp Jurke, Sprecher der Polizei in Leipzig, räumte nur wenige Tage nach dem Vorfall ein, dass sowohl gegen den Geschädigten als auch gegen den Beamten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei. Ging der Polizist nun zu weit oder nicht? Auf LVZ-Anfrage, sechs Monate nach der Attacke und entsprechender interner Prüfungen, entlastet Dorothea Benndorf von der Polizei ihren Kollegen offiziell.

„Kein Dienstvergehen“ des Polizisten

„Im Ergebnis waren keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte erkennbar, die den Verdacht eines Dienstvergehens gegen den betreffenden Polizeibeamten rechtfertigen“, sagt Benndorf. Auch die anderen Kollegen hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen. In das dienstrechtliche Prüfverfahren seien alle bisher bekannten Umstände eingeflossen. Bewertet worden seien ausdrücklich auch die Videos, so die Sprecherin.

Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft Leipzig bestätigt, dass seine Behörde in der Sache ebenfalls ermittele. Ein Ergebnis stehe hierbei aber noch aus. Darauf Polizeisprecher Olaf Hoppe: „Dienstrecht und Strafrecht sind zwei verschiedene Dinge und müssen voneinander getrennt werden.“ Sollte die Staatsanwaltschaft jedoch zu anderen Erkenntnissen kommen, könne das auch Auswirkungen auf die dienstrechtliche Bewertung haben, so Hoppe.

Beamten beschimpft und beleidigt

Heiko K. ließ sich Tage nach der Attacke von der Bild-Zeitung mit blutunterlaufenem Auge und Schmerzen in den Rippen ablichten. Er habe sich geweigert, dem Polizisten seinen Ausweis zu zeigen. Daraufhin sei dieser auf ihn losgegangen, wird er zitiert. Das Video zeigt aber auch: Der Pöbelnde holte am Boden liegend mit dem Bein zu einer Art Gegenschlag aus, bevor die Polizei ihn erneut hart rannahm. Die Beamten wurden von Passanten beschimpft und verhöhnt.

Von Haig Latchinian