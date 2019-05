Thallwitz

Während Familie, Freunde und Kollegen auf dem Wurzener Friedhof inzwischen Abschied vom tödlich verunglückten Gastwirt Steffen Martin genommen haben, steht fest: Der in der Nacht vom 22. auf den 23. April abgebrannte Reußische Hof hat eine Zukunft. Die Versicherung hat der Gemeinde Thallwitz als Eigentümerin der Brandruine die zeitnahe Zahlung der ersten Tranche für den Wiederaufbau zugesichert.

Nach LVZ-Informationen seien zunächst 250.000 Euro unter anderem für dringend erforderliche Planungsleistungen avisiert worden. Außerdem sollen weitere 50.000 Euro fließen, um das in Flammen aufgegangene Inventar ersetzen zu können. Bekannt wurde das nach einem Ortstermin, an dem Vertreter der Kommune und der Versicherung mit ihren jeweiligen Bausachverständigen teilnahmen.

Größerer Schaden als zunächst angenommen

Nach Auskunft von Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) sei das Ausmaß der Schäden noch verheerender als zunächst angenommen. Damit nicht noch alles schlimmer werde, wolle man das Dach möglichst bald dicht bekommen. „Lediglich der Saal ist unversehrt geblieben. Ansonsten muss zurück gebaut werden. Auch die Küche und sämtlicher Trockenbau. Stehen bleiben nur originale Wände sowie nicht beschädigte Holzbalken und Stahlträger“, so Pöge.

Die Flammen haben schnell den gesamten Dachstuhl des Gasthauses erfasst. Quelle: Frank Schmidt

Die Demontage übernimmt die Allianz in Eigenregie. Sie bringt ein Unternehmen mit, das bereits zahlreiche Brandruinen entkernt hat. Der Betrieb rechnet seine Arbeiten direkt beim Versicherer ab. Wie von der Gemeinde zu erfahren war, fließen auch kommunale Gelder in den Wiederaufbau. „Umso dankbarer sind wir für die gut 10.000 Euro, die bislang auf dem Spendenkonto der Kommune eingegangen sind. Dennoch ist die Kommune auf weitere Spenden angewiesen“, so das Thallwitzer Gemeindeoberhaupt.

Konzertierte Aktion der übergeordneten Behörden

Ein dickes Lob sprechen die Thallwitzer den übergeordneten Behörden aus. Die reagieren mit einer konzertierten Aktion auf die Brandkatastrophe. Patrick Pohl, Leiter des Bauaufsichtsamtes, seine Kollegin Meike Winter und Katrin Siebert von der Unteren Denkmalschutzbehörde waren genauso vor Ort wie Thomas Brockow vom Dresdener Landesamt für Denkmalpflege und Vize-Landrat Gerald Lehne ( CDU).

Das Gasthaus "Zum Reußischen Hof" in Thallwitz ist bei einem Brand völlig zerstört worden. Quelle: Tobias Junghannß

„Wir wollen ganz bewusst ein Signal aussenden, dass wir Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind“, sagt Lehne. Er wisse um die große Tradition des Hauses und die Bedeutung der Gaststätte als kulturelles Zentrum im Wurzener Land. „Wir werden den Wiederaufbau schrittweise begleiten. Parallel zu den Tätigkeiten in der Ruine wird die Bestandsdokumentation erarbeitet, die Grundlage für die Beantragung des Neubaus ist.“

Neuer Betreiber vom Gemeinderat bestätigt

Schnellstmöglich solle zumindest der Saal zur Bewirtschaftung freigegeben werden, damit der Gaststättenbetrieb anlaufen könne. Laut Gemeinde stehe das bewährte Team für einen Neuanfang bereit. Ein neuer Betreiber sei mit Thomas Genedl gefunden. Auf Vorschlag des Nachlassverwalters bestätigte ihn der Gemeinderat als Nachfolger. Der erfahrene Gastronom, der in der Region Thallwitz zu Hause ist, steigt in den mit der Kommune bestehenden Mietvertrag ein.

Der Abschlussbericht der Brandursachenermittler liege ihm derzeit noch nicht vor, sagt Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz in Leipzig auf LVZ-Anfrage. Es gebe keinerlei Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Das deckt sich mit den Einlassungen von Bürgermeister Pöge, selbst langjähriger Feuerwehrmann. Dieser will aus informellen Gesprächen erfahren haben, dass sowohl Fremdeinwirkung als auch ein technischer Defekt auszuschließen seien.

Spenden zugunsten des Wiederaufbaus des Reußischen Hofes auf folgendes Konto: Sparkasse Muldental, IBAN: DE56 8605 0200 1041 0426 60, BIC: SOLADES1GRM. Bitte Verwendungszweck nicht vergessen!

Von Haig Latchinian