Marianne Kühne trauert um ihren Sohn. Es war ihr einziger. „Wenn das Kind vor den Eltern geht, gibt es keinen Trost“, sagt die Mark Schönstädterin. Sie selbst habe viel kämpfen müssen, eine schwere Krankheit besiegt. „Jetzt, da ich wieder gesund bin und alles gut sein könnte – dieser Schlag. Es ist so bitter. Unfassbar.“

Steffen Martin war Wirt des Reußischen Hofes Quelle: privat

Am 17. Mai wird in Wurzen der bei seiner Kundschaft beliebte Wirt Steffen Martin beerdigt. Der Pächter des Reußischen Hofes in Thallwitz starb in der Nacht vom 22. auf den 23. April beim Brand des weithin bekannten Gasthofes. Im Oktober wäre er 50 geworden, die Kapelle für die Feier sei schon gebucht gewesen.

Benefizkonzert zugunsten des Wiederaufbaus

Mutter Marianne und Stiefvater Dieter Kühne haben die Musik inzwischen abbestellt. Und doch herrscht in Thallwitz keine Friedhofsruhe. Auf Initiative von Natalie Legel, stellvertretende Leiterin des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Böhlitz, gab es mittlerweile ein Benefizkonzert zugunsten des Wiederaufbaus des Gasthauses.

Nicht nur die Böhlitzer musizierten. Auch die Black Diamond Drummers des Wurzener Spielmannszuges legten sich im Kulturgut Thallwitz ins Zeug. Eigentlich wollten Robert Hörig und seine Kameraden vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Thallwitz lediglich den Maibaum stellen. Doch die traurigen Ereignisse im Ort gingen an niemandem spurlos vorüber.

Gedenkminute für den Wirt

Allein diese beiden Auftritte brachten 700 Euro ein, betont Bürgermeister Thomas Pöge. Er eröffnete die Veranstaltung mit einer Gedenkminute. Seine Gemeinde ist Eigentümerin des traditionsreichen Hauses. Trotz des Schadens in Höhe von fast einer Million Euro strebt Thallwitz an, seine erste Adresse schon im Juni wieder zu öffnen: „Zunächst müssen wir jetzt die Nachfolge klären.“

Ihr Sohn sei Gastwirt aus Leidenschaft gewesen, sagt die trauernde Mutter. In Wurzen habe er Koch gelernt, ehe er nach der Wende mit Freunden in den Westen ging. In Franken erarbeitete sich der junge Koch der „Schwarzen Pfütze“ schnell einen Namen. Er wurde sogar nach Hawaii ausgeflogen, um dort für das leibliche Wohl der Gäste einer privaten Geburtstagsrunde zu sorgen.

Mit Selbstständigkeit erfüllte sich ein Traum

Als die „Schwarze Pfütze“ bei Bad Kissingen in Flammen aufging, schon damals starb ein Mensch, war Steffen Martin längst wieder in Sachsen. Er arbeitete im Charleston in Nischwitz, war lange Chefkoch im Leipziger Ratskeller und übernahm vor sieben Jahren den Reußischen Hof in Thallwitz. Damit hatte sich der Wurzener einen Traum erfüllt.

Sein Urgroßvater soll in Ostpreußen bereits eine eigene Wirtschaft betrieben haben, erzählt die Mutter. Wenn sie Essen machen wollte und Zutaten fürs Rezept fehlten, zog ihr Sohn schon als Kind durch ganz Wurzen, um einzukaufen. „Ja, er aß gerne, war zwischenzeitlich etwas füllig und trieb eifrig Sport, um sichtlich Gewicht zu reduzieren.“

Mehrere Standbeine eines Umtriebigen

Gasthof zum Reußischen Hof, dazu jeweils ein Imbiss vorm Hagebaumarkt in Bennewitz und im Wurzener Dreibrückenbad – Steffen Martin, bekennender Single, hatte gleich mehrere Standbeine. Er lebte für die Gastronomie, fuhr sein Essen auch selber breit. „Er hat viel investiert“, sagt der Stiefvater: „Jetzt wollte er die Früchte seiner Arbeit ernten – und dann passiert das.“

Noch liegt der offizielle Bericht der Brandursachenermittler nicht vor. Aus informellen Gesprächen will Bürgermeister Pöge, selbst langjähriger Feuerwehrmann, jedoch erfahren haben, dass sowohl Fremdeinwirkung als auch ein technischer Defekt auszuschließen seien. In dieser Woche habe er einen Termin mit Vertretern des Bauamts: „Es muss ja weiter gehen.“

Pöge : Es muss ja weiter gehen

Teile der Belegschaft des Gasthauses hätten ihm signalisiert, für den Neubeginn bereit zu stehen. Am 14. Mai spricht Pöge mit der Versicherung. „Dabei geht es um erste, ganz konkrete Schritte wie Beräumung und Dachsicherung.“ Das Gemeindeoberhaupt hofft, nicht alle Termine des auf Monate ausgebuchten Gasthauses stornieren zu müssen: „Einige Feiern könnten auch ins Kulturgut verlegt werden.“

Ob und wie viel die Versicherung zahle, stehe derzeit noch in den Sternen. In jedem Falle aber müsse auch die Gemeinde zahlen, so Pöge. Er ruft die Muldentaler zu Spenden auf. „Inklusive der Einnahmen aus dem Benefizkonzert sind bereits über 5000 Euro eingegangen – und das innerhalb von drei Tagen“, sagt der Bürgermeister nicht ohne Stolz.

Spenden zugunsten des Wiederaufbaus des Reußischen Hofes auf folgendes Konto: Sparkasse Muldental, IBAN: DE56 8605 0200 1041 0426 60, BIC: SOLADES1GRM. Bitte Verwendungszweck nicht vergessen!

Von Haig Latchinian