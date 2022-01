Nach Corona-Pause: Kleinste Fleischerei Deutschlands ist wieder zurück

Brandis

Wenn es ihn nicht gäbe, man müsste ihn erfinden. Sten Höhl ist Kult in Brandis. Der 47-jährige „Hans Dampf“ verbrennt sämtliche Kalorien im Sauseschritt. So hält er selbst als Fleischermeister noch immer Idealgewicht. Vor allem: Er gilt als Vegetarier-Versteher! Fleisch um jeden Preis ist auch nicht seine Sache. Daher sei ihm die Qualität seiner Schnitzel, Steaks sowie Spieße doppelt wichtig.

Bitte Schüsseln, Töpfe und Näpfe mitbringen! Quelle: Haig Latchinian

Seine Ware komme aus der Region – die Bullen aus Otterwisch, die Schweine aus Belgern. Anfang der Woche mache er Blut- und Leberwurst, weswegen er dienstags und mittwochs Wurstbrühe reiche, kostenlos zum Mitnehmen: „Bitte Töpfe und Näpfe nicht vergessen, wir wollen die Welt nicht mit Plaste zumüllen“, fordert Höhl, der bereits ein Buch über seine Fleisches-Lust verfasste.

Lange Schlange vor Weihnachten

Corona stellt ihn und sein Team vor besondere Herausforderungen. Der Laden misst nur 16 Quadratmeter, die Theke drei Meter: „Ich habe die mutmaßlich kleinste Fleischerei Deutschlands.“ So dürfe derzeit immer nur eine Person rein. Bei 800 Kunden in der Weihnachtswoche hätten die Leute bis sonst wohin gestanden. Dabei gab es gar keine Bananen.

Vor Silvester hielt Brandis kollektiv den Atem an. Kunden, die telefonisch bei Höhls ihre Bestellungen aufgeben wollten, glaubten ihren Ohren nicht: Per Anrufbeantworter ließ der Meister in einem fast dreiminütigen, emotionalen Vortrag wissen, dass drei seiner Kolleginnen erkrankt seien, und er bis 10. Februar schließen müsse.

In Rage die Termine verwechselt

„Ich war natürlich angefressen“, erinnert sich Sten Höhl. „Und leicht erregt, deshalb hatte ich vor Schreck auch die Termine durcheinander gehauen. Natürlich wollte ich sagen, dass wir am 10. Januar wieder öffnen.“ So ist es auch gekommen. Er, seine Lebenspartnerin Karina Rumpel und die anderen sind inzwischen wieder für die Kunden da. Gesund und munter.

Lecker-Spieße: Sie sind die Spezialität der Brandiser Fleischerei. Quelle: Haig Latchinian

Und das nun schon in vierter Generation. Ur-Großvater Oskar Hilbig gründete 1932 das Geschäft. Opa Werner übernahm, wurde aber nur 60 Jahre, weswegen Hannelore Höhl, die Mutter des heutigen Chefs, den Laden weiter geführt hatte. „Wenn meine Jungs, der Große ist 15, der Kleine zwölf, eines Tages einsteigen, wäre es die fünfte Generation.“

Schuster, bleib bei deinem Leisten

Doch Sten Höhl drückt diesbezüglich auf die Euphoriebremse. Er müsse beim Nachwuchs wohl noch etwas Überzeugungsarbeit leisten. Gezwungen werde aber niemand. Schließlich sei die Fleischerei eine Passion: „Ich bin absichtlich immer klein geblieben, mache wirklich nur, was ich bei meinem Meister Gerhard Däberitz gelernt hatte.“

Die Fliesen machen das kleine Ladenlokal zum Hingucker. Quelle: Haig Latchinian

Er habe weder Filialen noch Verkaufswagen oder Partyservice, konzentriere sich allein auf die, wie er sagt, Herstellung feinster Fleisch- und Wurstwaren – „Ich hoffe, das klingt nicht zu hochtrabend.“ Seine Spezialität sind die in der Grillsaison aufrecht in der Theke steckenden Spieße, auch mit Leber.

Mehrfach preisgekröntes Geschäft

Seine Ostschaschliks haben sich bis zum Gourmet-Magazin „Feinschmecker“ herum gesprochen. Das listet den Brandiser als einen der 500 besten Fleischer Deutschlands. Und das zum zweiten Mal. Offenbar muss die gestrenge Jury selbst vor Ort gewesen sein und nicht nur die originalen Fliesen und Deckenornamente bewundert haben.

Das Auge isst mit: Die Ornamentik an der Glasdecke ist sehenswert. Quelle: Haig Latchinian

Das Auge isst mit. Das altehrwürdige Mini-Lokal steht unter Denkmalschutz. Genau wie Meister Sten Höhl. Er ist voll des Lobes über seine Mitarbeiterin Sybille Steinert, die über Mittag vorm Laden rostert. Und er bittet nochmals um Entschuldigung, dass er Corona-bedingt zwei Wochen geschlossen hatte: „Aber die Gesundheit geht vor. Gewissen versus Gewinn!“

Von Haig Latchinian