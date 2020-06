Nach Corona-Pause können Hohburger Musikanten wieder proben

Lossatal/Hochpustertal

Zwei Täler, zwei Musikformationen, zwei Generationen: Während die Hohburger Musikanten aus dem Lossatal mit ihren knapp 35 Bandjahren schon fast zum Alten Eisen der Unterhaltungsmusik-Szene gehören, sind die vier Musiker und eine Musikerin der im Südtiroler Hochpustertal beheimateten Band „Die Jung Puschtra“ allesamt nicht älter als 25 Jahre. Der Alters- und musikalische Erfahrungsunterschied ist einem guten Auskommen nicht hinderlich. Vielmehr beabsichtigten die sechs Hohburger Musikanten auch in diesem Jahr, einen gemeinsamen Auftritt mit der Nachwuchsformation zu bestreiten – beim mittlerweile zwölften Bergsommerfest im Südtiroler Ahrntal.

Funkstille im Hohburger Kulturhaus in der Corona-Krise

Doch daraus wird nichts. Das Event ist wie auch alle diesjährigen Konzerte der Lossataler Kultband dem Virus zum Opfer gefallen. „Wir haben so gut es geht mit unseren Fans über die sozialen Medien Kontakt zu halten versucht und zudem unsere Newsletter verschickt“, lässt Trompeter Olaf Benke die zurückliegenden Wochen Revue passieren. Wochen, in denen auch das Hohburger Kulturhaus nicht für die regelmäßigen Band-Proben genutzt werden konnte.

Erst vergangene Woche überbrachten die Wirtschaftsbetriebe Lossatal die erlösende Nachricht, dass der Klangkörper ab sofort wieder in seine Probestätte unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften einziehen kann. „Für uns wird nach einer solch langen Zeit zunächst erst einmal Konditionstraining auf dem Programm stehen“, scherzt der 60-Jährige, dessen Frau Bettina (53, Bassgitarre) ebenso wie Tochter Julia (32, Akkordeon/Keyboard) und Bruder Jan (55, Schlagzeug/Vocal) zur Band gehören, die durch Tom Kühne (24, E-Gitarre/Akkordeon/Keyboard) und Jens Conradi (53, Posaune/Vocal) komplettiert wird.

Kontakt zu Südtiroler Musikanten seit 2014

Der Kontakt der sechs Hohburger Musiker mit den jungen Straßenmusikanten aus Innichen im Südtiroler Hochpustertal besteht seit 2014. „Noch keiner der fünf jungen Musiker hatte damals einen eigenen Führerschein, und so chauffierte sie einer ihrer Väter zu unserer großen Weihnachtsgala im gleichen Jahr“, erzählt Benke. Dies sei der Beginn einer „neuen, großen und familiären Freundschaft“ gewesen, die seitdem auf wie hinter der Bühne mit Leben gefüllt werde. Das zehnte Bergsommerfest 2018 führte den Hohburger Klangkörper mit einer kleinen Fangemeinde erstmals in das dem Hochpustertal benachbarten Ahrntal. Im vergangenen Jahr luden Die Jung Puschtra die Hohburger und mit ihnen 100 Fans aus dem Lossatal zu ihrem eigenen ersten Jubiläumsfest nach Innichen ein.

Hoffnung auf Heimspiel bei Hohburger Oktoberfest

„Nach den Ereignissen in diesem Jahr freuen wir uns mehr denn je auf unser nächstjähriges Bergsommerfest sowie darauf, alle Veranstaltungen nachholen zu können, die wir in diesem Jahr absagen mussten“, so Benke, der der Fangemeinde Hoffnung darauf macht, dass seine Band im Rahmen des vom 10. bis 11. Oktober geplanten Hohburger Oktoberfestes erstmals wieder öffentlich in Erscheinung treten wird.

Von Roger Dietze