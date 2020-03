Wurzen

Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen LKW, einen Transporter (Wert insgesamt 150.000 Euro) sowie mehrere Werkzeugmaschinen (6.000 Euro) aus der Lagerhalle einer Firma gestohlen. Ebenfalls Opfer war ein benachbartes Unternehmen, in deren Fahrzeuge ebenfalls eingebrochen wurde. Die Beute: Autoradios und ein festinstalliertes Telefon.

Fahrzeuge wieder aufgetaucht – Polizei stellt Trio

Noch während die Beamten den Fall aufnahmen, erhielten sie die Nachricht, dass der gestohlene LKW auf dem Parkplatz einer Kita in der Torgauer-Straße stand. Der Transporter wurde kurze Zeit später in Roitzsch in der Nähe der Bahngleise wieder aufgefunden. Zeugen hatten drei Personen beobachtet, die vom Fahrzeug zu einem nahegelegenen Haus liefen. In einer Wohnung stellten die Beamten einen 17-, einen 20- und einen 24-Jährigen auf die die Beschreibung passte, fest. Gegen dieses Trio, das der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt sind, laufen derzeit die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls.

Von lvz