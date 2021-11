Nach Fahndung: Drei mutmaßliche Einbrecher gestellt

Lossatal

Ein Einbruch in eine Scheune in der Gemeinde Lossatal und der anschließende Diebstahl zweier Motocross Maschinen wurde am Sonnabend bekannt. Am selben Abend kurz vor 23 Uhr bemerkte der Geschädigte (46) und dessen Sohn mehrere Personen, die sich mit Taschenlampen über das Grundstück bewegten. Als der 46-Jährige auf sich aufmerksam machte, flüchteten die drei Personen.

Polizei löst Fahndung aus

Dem Geschädigten gelang es einen Mann (33, polnisch) zu stellen. Der 46-Jährige informierte daraufhin die Polizei. Den zwei anderen Eindringlingen gelang zunächst die Flucht. Bei der Suche im Umkreis stellten die Beamten einen unverschlossenen Transporter der Marke Citroen fest, der durch die drei Männer genutzt wurde. Vermeintliches Diebesgut konnte darin nicht gefunden werden.

Im Rahmen einer sogenannten Bereichsfahndung konnten durch die Autobahnpolizei und den Streifendienst des Polizeireviers Oschatz die zwei weiteren Tatverdächtigen (männlich, 29 und 32, polnische Staatsbürger) gestellt werden. Gegen die drei Männer wird nun wegen des Hausfriedensbruchs ermittelt. Ob sich der Verdacht des Diebstahls der Motorräder weiter erhärtet, wird in den nun laufenden Ermittlungen durch den Kriminaldienst Grimma/Wurzen zu ermitteln sein, teilte die Polizeidirektion Leipzig weiter mit.

Mehrere Alufelgen gesichert

Am Sonnabend wurden zudem acht BMW-Felgen samt Bereifung in Mark Schönstädt (Gemeinde Lossatal) durch die Beamten sichergestellt. Noch sei unbekannt woher diese stammen und ob sie mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zum Einbruchsdiebstahl, den entwendeten Motorrädern oder den aufgefunden Reifen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Telefon: 03437/ 708925-100 zu melden.

Von LVZ