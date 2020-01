Nach Knochenfund: Ärger um Totenruhe am Wurzener Dom

Wurzen

Leichen hat das Wurzener Pfarramt nicht im Keller. Aber Knochen. Beate Wieckowski, Frau des Pfarrers, führt die Stufen hinunter: „Grusel, grusel“, sagt sie und öffnet einen Karton. „Klein war derjenige nicht“, ist sie sich angesichts des riesigen Oberschenkelknochens sicher. Auf die menschlichen Überreste sei ein Baggerfahrer bei Schachtarbeiten in gut einem Meter Tiefe am Dom gestoßen. Dort wird derzeit ein barrierefreier Zugang gebaut.

Man habe den Fund unverzüglich den Archäologen gemeldet, so die Wurzenerin. Die hätten neben den Gebeinen eine Scherbe aus dem 11. Jahrhundert entdeckt. Was dann passierte, kommentiert Domdechant Leo von Sahr mit Fassungslosigkeit: „Uns wurde vorgeworfen, wir hätten ein Denkmal zerstört. Und damit nicht genug. Inzwischen steht sogar eine Strafzahlung von mindestens 5000 Euro im Raum. Geht man so mit ehrenamtlichen Helfern um?!“

„Wir dürfen das Gräberfeld nicht betreten“

Domherr Thomas Müller, zuständig für Bauangelegenheiten, versteht die Welt nicht mehr: „Der Bau muss inzwischen ruhen. Zusätzlich haben wir Auflagen bekommen. Wir dürfen das Gräberfeld nicht mehr betreten und mussten es mit Zäunen sichern.“ Es sei ein Wunder, dass der Dom während der Feiertage überhaupt genutzt werden konnte. Nur durch eine provisorische Holzbrücke habe man den Zugang zum Gotteshaus ermöglicht.

Der Graben darunter ist geblieben. Und mit ihm der „Grabenkampf“. Dieser nimmt nach dem Weihnachtsfrieden nun wieder Fahrt auf. Sehr zum Leidwesen der Kirchgemeinde. Sie ist sich keinerlei Schuld bewusst, sieht sich vielmehr in der Pflicht, die Teilnahme an Gottesdiensten auch für Rollstuhlfahrer zu gewährleisten. Daher sollte eine steinerne Rampe gebaut werden, die seitlich an die Treppenstufen von 1932 heranführt.

Zwei bei Bauarbeiten gefundene menschliche Knochen werden derzeit im Keller des Pfarrhauses verwahrt. Beate Wieckowski zeigt sie. Quelle: Haig Latchinian

Die vorhandenen Stufen – so der Plan – hätte man einen Meter zurück verlegt, um die Plattform an der Türschwelle zu vergrößern und behinderten Gläubigen damit das Rangieren zu erleichtern. Doch grau ist alle Theorie. Er stehe vor einem Rätsel, sagt Domdechant von Sahr: „Wie geht es jetzt weiter? Einerseits sollen wir das Gräberfeld mit 30 Zentimeter Kies bedecken, andererseits müssen wir noch tiefer schachten, um ein ordentliches Fundament zu bauen.“

Rampe sollte Ende 2019 fertig sein

Die Behelfsrampe aus Aluminium, die zuvor monatelang für einen unwürdigen Anblick sorgte, konnte keine Lösung sein – darüber waren sich die Wurzener einig und beschlossen, für gut 100.000 Euro einen behindertengerechten Zugang zu bauen. Sowohl Landkreis als auch Landeskirche hätten Gelder zugesagt: „Eigentlich sollte die Rampe aus Pflastersteinen längst fertig sein“, bedauert Domherr Müller.

Die Denkmalschützer seien stets mit einbezogen gewesen, versichert Müller. Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie in Dresden bezweifelt das auf Nachfrage: „Als wir etwas von dem Vorhaben erfuhren, war der Eingriff bereits erfolgt. Dabei ist der Gang der Dinge doch folgender: Erst wird uns die Bauplanung vorgelegt, dann geben wir eine Stellungnahme ab.“ Für ihn sei es keine Überraschung gewesen, dass die Wurzener auf Gräber stießen.

Rund um Kirchen seien Friedhöfe keine Seltenheit, sagt Heiermann. Und genau das sei der Punkt: „Wo Menschen bestattet wurden, gibt es Besonderheiten zu beachten. Die Totenruhe ist ein hohes Gut. Sie darf nicht ohne weiteres gestört werden.“ Er unterstütze den von der Denkmalschutzbehörde verhängten Baustopp. Sein Referat für Archäologie werde jetzt abwarten, welche Baupläne aus Wurzen nachgereicht würden. Dann könne er mehr sagen, so Heiermann.

Landratsamt will sich nicht äußern

Brigitte Laux vom Landratsamt in Borna, die die Denkmalschutzbehörde des Landkreises Leipzig vertritt, wolle und könne sich auf LVZ-Anfrage nicht äußern: „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren mit vielen Beteiligten.“ Es sei ohnehin nicht möglich, die komplizierte Sachlage in wenigen Sätzen darzustellen.

Die Kirchgemeinde schaltete unterdessen den Baupfleger des Regionalkirchenamtes ein. Dieser benennt einen möglichen Architekten, den die Wurzener beauftragen. Hausmeisterin Beate Wieckowski kann vorerst nur spekulieren: „Wir müssen wohl prüfen, ob wir eine Lösung finden, die nicht so tief wie ursprünglich vorgesehen gegründet werden muss. Auf jeden Fall haben wir den offenen Graben fachgerecht abgedeckt und gesichert.“

