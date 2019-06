Machern

Das leerstehende Gebäude in der Wurzener Straße 1 in Machern hat jetzt die Behörden auf den Plan gerufen. Das Haus ist bereits seit geraumer Zeit Tummelplatz ungebetener Gäste. Doch nicht nur das: Am 1. Juni hatte Nachbar Rudolf Hiller bei einem zufälligen Kontrollgang die Leiche eines 59-jährigen Mannes entdeckt und daraufhin Alarm geschlagen. Es müsse endlich etwas getan werden, damit die Immobilie gesichert wird, forderte der Macherner.

Brand im Dachstuhl und Zerstörung

Bislang konnte in dem Gebäude jeder ein und aus gehen. Erst Anfang des Jahres musste die Feuerwehr einen Brand im Dachstuhl löschen, weil Unbekannte gezündelt hatten. Vandalen hatten sich immer wieder Zuritt verschafft und dabei Türen, Treppengeländer und andere Einrichtungsgegenstände kurz und klein geschlagen. Ohne dass der jetzige Eigentümer einschritt oder wenigstens versuchte, das Treiben zum Beispiel durch Zumauern der Eingänge zu unterbinden.

Bauaufsichtsamt im Landkreis hat Macherner Haus im Fokus

Die Gemeinde sei inzwischen in die Spur gegangen, informierte Beauftragter Andreas Dietze auf Nachfrage. „Wir haben uns die Situation vor Ort angeschaut und umgehend gehandelt.“ Was im Klartext heißt: Da die Kommune den Eigentümer nur anschreiben und die Sicherung anmahnen kann, habe man den Fall sofort dem Landratsamt übergeben. „Das Bauaufsichtsamt hat ganz andere Möglichkeiten, um die Beseitigung des Zustandes zu fordern“, begründet Dietze.

Die Kreisbehörde kann handeln, wenn von einem Gebäude eine konkrete Gefahr ausgeht, das heißt, ein Schaden für die Öffentlichkeit zu erwarten ist, wenn nicht eingegriffen wird. Wenn in so einem Fall irgendwann keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, kann auch eine Ersatzvornahme angeordnet werden. Das Amt handelt dann anstelle des Eigentümers und stellt ihm die entstandenen Kosten in Rechnung.

Anwohner hoffen auf geordnete Verhältnisse

„Die Gemeinde Machern hat sich mit der Bitte um Unterstützung ans Bauaufsichtsamt des Kreises gewandt, da dieses unter bestimmen Voraussetzungen bei verwahrlosten Grundstücken sogenannte Sicherungsbescheide erlassen kann“, erklärte Kreissprecherin Brigitte Laux am Freitag. „Um die konkrete Situation zu bewerten, ist jedoch eine Besichtigung vor Ort erforderlich, die wegen der Kürze der Zeit noch nicht möglich war.“

Vielleicht erledigt sich der Fall durch einen anderen Umstand ohnehin bald von selbst. Für das Haus gebe es nach dem jüngsten Zeitungsbericht einen Kaufinteressenten, verkündete der Beauftragte. „Dieser hat gegenüber dem Rathaus signalisiert, dass er sich um die notwendigen Sicherungsmaßnahmen kümmern wird“, so Dietze. Der Eigentümerwechsel stehe demnach unmittelbar bevor. Und damit, so hoffen zahlreiche Anwohner, bald auch wieder geordnete Verhältnisse.

Von Simone Prenzel