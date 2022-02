Grimma

Sie sei eine Frau „mit Elefantenbeinen“, sagt Manuela Schubarth. Wenn sie sich nicht bewege, werde es mit ihrer Fettverteilungsstörung schlimmer. Seit kurzem fühle sie sich wie neu geboren: „Ich darf wieder trainieren, mich richtig auspowern. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Ohne Sport fehlt mir was. Da bin ich regelrecht krank.“

Corona und die damit verbundene Schließung des Fitnessclubs war für sie eine Katastrophe: „Alleine hatte ich es nicht gepackt, den inneren Schweinehund zu bezwingen. Entsprechend dicker wurden die Beine.“ Unter den Fittichen ihres Trainers schmelzen die Pfunde nun täglich. „Ich kann wieder Treppen steigen, mich bücken und mir die Schuhe anziehen.“

Manuela Schubarth bei Dehnungsübungen, die ihr gut tun und sichtlich Freude bereiten. Quelle: Thomas Kube

Die 51-Jährige ist voll des Lobes über ihren persönlichen Coach, der sie ordentlich fordere, so dass es „hinterher noch nachbrenne“. So hätten die Beine mittlerweile acht Zentimeter an Umfang verloren, und Frau Schubarth könnte vor Freude die ganze Welt umarmen. Es ist jene ehrliche Freude, die Ron Haferkorn spüren lässt, dass er doch am richtigen Ort ist.

Bangen um die Zukunft einer Branche

In Corona-Zeiten kann sich der 41-Jährige da nicht mehr so sicher sein. Dreimal musste er sein Grimmaer Studio schließen. Rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Bis heute wissen er und seine 13 Kollegen nicht, ob die Branche überhaupt eine Zukunft hat. Immerhin, 90 Prozent der Kunden halten ihm die Treue.

Von den 330 Mitgliedern komme derzeit weniger als die Hälfte. Die einen blieben außen vor, weil sie nicht geimpft seien, andere fürchteten, sich anzustecken. Dabei leistet sich Haferkorn im Foyer ein eigenes Testzentrum. Anna Buchwald, in ihrer kessen Staffage mutet sie wie eine OP-Schwester an, testet alle, die mindestens zweimal geimpft sind. Geboosterte können so rein.

Gleich im Eingangsbereich wartet Azubi Anna Buchwald auf Mitglieder und Besucher, um bei ihnen den gegebenenfalls benötigten Schnelltest durchzuführen. Quelle: Thomas Kube

Michael Isaak brachte früher 200 Kilo auf die Waage. Durch jahrelanges Training speckte er ab. Bis Corona kam und er wieder zunahm. Dem 42-Jährigen gehe es nicht um die Traumfigur: „Ich bin Familienvater und will Fußball mit den Kindern spielen, ohne mich schon nach wenigen Minuten ins Sauerstoffzelt abmelden zu müssen“, lacht er.

Mordsmäßiger Muskelkater nach Re-Start

Mit einem mordsmäßigen Muskelkater sei er im Januar wieder eingestiegen. Für ihn kein Grund zum Jammern. Der positive Schmerz habe ihm vielmehr das sichere Gefühl gegeben, dass unter den Speckröllchen noch etwas schlummere – der Tiger, der nun erwacht sei. Bis zu vier Mal die Woche geht er ins Studio und hat viel Spaß.

Michael Isaak an der Rudermaschine. Er schwitzt regelmäßig im Fitnessclub und arbeitet so an seiner Figur. Quelle: Thomas Kube

Er höre das gern, sagt Ron Haferkorn. Als ehemaliger Turner und Akrobat beherrscht er Saltos, vollführt einarmige Handstände und baut Pyramiden – „wie der Artist im Zirkus“, sagt er. Auf mancher Gala im Kloster Nimbschen trat er auf. Dabei lernte er Inhaber Fred Urban kennen. Dieser fragte ihn, ob er nicht den Fitnessclub übernehmen wolle.

Seit 2017 ist Haferkorn geschäftsführender Teilhaber des Muldental-Fitnessclubs Topfit. Er legte ein stetiges Wachstum hin – bis ein kleines Virus selbst üppigste Muskelberge versetzte und Schicht im Schacht war. Mit dem Ausfallgeld konnte der Leipziger gerade mal einen Teil der Fixkosten decken. Faire Geste: Solange zu war, zog er keinerlei Mitgliedsbeiträge ein.

Doppelter Marathon als Fanal

Haferkorn blieb „positiv“. Der Berufsoptimist begann eher als andere. In der Aussicht auf baldige Normalisierung und als Fanal für den Re-Start rannte er 2020 einen doppelten Marathon. 80 Kilometer – in zehn Stunden und 50 Minuten. Los ging es in der Schladitzer Bucht. Diese umrundete er viermal, ehe er über Wiederitzsch und Leipzig bis Nimbschen stürmte.

Ingo Exner am Schulterdrücker. Er könnte sich ein Leben ohne Sport gar nicht mehr vorstellen. Quelle: Thomas Kube

Ingo Exner hatte drei Bandscheibenvorfälle. Der Arzt stellte den langjährigen Bauarbeiter vor die Wahl, entweder höllische Qualen zu leiden oder Sport zu treiben. Der 56-Jährige entschied sich für Letzteres – und bereute es nie. Die Corona-Zwangspause warf ihn zurück. Sofort waren die Rückenschmerzen wieder da.

Exner, heute Hallenwart, weiß: Es seien keine Pillen, die Gelenke schonen, sondern trainierte Muskeln. „Da reicht es nicht, den Hund Gassi zu führen. Du musst schon dreimal die Woche schwitzen.“ Es gehe runter wie Öl, wenn Kollegen auf Arbeit sagten: „Herr Exner, Sie haben doch schon wieder abgenommen ...“

Trainingsplatz im Freien

Obwohl er keine Einnahmen hatte, investierte Ron Haferkorn in gebrauchte Geräte, um das Ganzkörpertraining zumindest auf 100 Quadratmetern im Freien anzubieten. Von Beinpresse bis Ruderzug war dank selbst erarbeiteten Hygienekonzepts wieder manches möglich. Bis heute ist Haferkorn seinen Mitarbeitern dafür dankbar.

Denn obwohl in Kurzarbeit bauten sie mit auf: Patrick König genauso wie Sabrina Döring, Sandra Thiele, Lukas Hiller, Annette Priemer und all die anderen. Das provisorische Dach aus Zeltbahnen wurde später mit Holzbalken verstärkt. Freunde wie Jan Kießlich oder Ondré Bierling halfen uneigennützig.

Trainerin Madlen Kupitz leitet die Grimmaerin Christine Knobelsdorf an ihrem Fitnessgerät kurz an. Quelle: Thomas Kube

Sie bleibe optimistisch, sagt Fitnesstrainerin Madlen Kupitz, die in Corona-Zeiten eingestellt wurde. Sie könne nichts so schnell umhauen: „Vor allem, nachdem wir immer genau in den sonst umsatzstärksten Zeiten schließen mussten – von Herbst bis Frühjahr und nach Neujahr, wenn die Leute ihre guten Vorsätze einlösen möchten.“

Sport treiben in Gesellschaft

Ellen Kuhl (54) freut sich, endlich wieder Bauch, Beine, Po trainieren zu dürfen. In der Truppe mache es ihr noch mehr Spaß. Im Lockdown musste sie sich mit Joggen behelfen: „Da bin ich mit einer Freundin aus dem Studio gelaufen. Ab und an folgte ich zu Hause auch der Anleitung über YouTube. Aber da hast du eben keine Geräte.“

Ellen Kuhl in ihrer Trainingsgruppe. Sie treibt bereits seit ihrer frühesten Jugend aktiv Sport. Quelle: Thomas Kube

Ähnlich sagt es der 61-jährige Matthias Scheibner. Ihm sei es im Shutdown schwer gefallen, sich zu motivieren. Genau wie dem noch jungen Robin Otto. Auch er sei happy, in Nimbschen wieder die Figur zu stählen. Als Drucker müsse er viel stehen, knien und über Kopf arbeiten. Da genieße er Sport als Ausgleich: Fahrradfahren, Kitesurfen, Bodybuilding.

Und Ron Haferkorn? Der investiert weiter. Im Moment baut er an einem Kunstrasenplatz. Mit Steppkursen will er dort schon im Frühjahr loslegen – als Open-Air. Weil er die Abstände an den Trainingsgeräten einzuhalten hat und niemanden wegschicken möchte, muss er jeden freien Zentimeter nutzen.

Von Haig Latchinian