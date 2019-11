Nach Raub in Dresden: Museen des Landkreises gut gesichert

Landkreis Leipzig

Der Einbruch in das Grüne Gewölbe von Dresden ist für viele Museen Anlass, das eigene Sicherheitskonzept zu überprüfen. So haben auch die Einrichtungen im Landkreis reagiert und geben Entwarnung. Die Einrichtungen lassen sich die Sicherheit der Sammlungen einiges kosten.

Wertvolle Stücke bewahrt Wurzen im Depot auf

Die Sorge, dass Ähnliches im Stadtmuseum von Wurzen passieren könnte, treibt Bettina Kretzschmar, Leiterin des Kulturbetriebes Wurzen, auch in diesen Tagen nicht um. „Natürlich ist unser Museum mit einer Alarmanlage bestückt, die im Falle eines Falles das Security-Unternehmen, die Polizei oder Feuerwehr verständigt.“ Objekte, die besonders wertvoll und nicht in der Dauerausstellung zu sehen sind, seien außerdem in den Depots des städtischen Einrichtung zusätzlich vor Einbruch geschützt. „Wir lassen uns Sicherheit schon einiges kosten.“

Insofern werde die Alarmanlage des Gebäudes in der Domgasse 2 regelmäßig geprüft und gewartet. „Ich denke, dass ein Einbruch keineswegs unser größtes Risiko ist“, so Kretzschmar. Im Übrigen würden jedesmal nach der Besuchszeit und kurz vorm Scharfstellen der Alarmanlage sämtliche Räume von den Mitarbeitern kontrolliert, und die wichtigsten Exponate der Dauerausstellung befinden sich hinter Glas von Spezialvitrinen, die eigens für Museen vorgesehen sind.

Einbrecher suchen Kreismuseum in Grimma auf

Das Kreismuseum in Grimma ist bereits schon einmal ins Visier von Einbrechern geraten. Aber das liegt weit zurück. Damals, im Übergang von 1989 zu 1990, räumten die Einbrecher laut Museumsleiterin Marita Pesenecker die gesamte Sonderausstellung über die Grimmaer Husaren leer, einschließlich der Leihgaben. Heute verfügt das Haus über eine Alarmanlage „auf dem neuesten Stand“, so Pesenecker. Sie werde ständig gewartet.

Aufgeschaltet ist die Anlage zum b.i.g.-Sicherheitsdienst. Der in Halle sitzende Dienstleister betreibt eine Außenstelle in Grimma. Seit dem Einbau der Anlage sind alle Bereiche des Museums mit Bewegungsmeldern versehen. Abends wird das Hoftor verschlossen und die Alarmanlage scharf geschaltet. Auch die vergitterten Fenster im Erdgeschoss sollen potenzielle Einbrecher abschrecken. Besondere Exponate des Kreismuseums sind nicht extra gesichert. „Wir sammeln Stadtgeschichte, in der Regel ist der ideelle Wert höher als der materielle“, sagt die Museumschefin.

Göschenmuseum erst 2013 aufgerüstet

Auch das Göschenhaus in Grimma-Hohnstädt verfügt über eine Alarmanlage, die ebenfalls auf das b.i.g.-Unternehmen geschaltet ist. Die Stadt Grimma als Betreiber des Literaturmuseums ließ sie 2013 einbauen – ebenfalls als Reaktion auf einen Einbruch. 2012 waren Unbekannte ins Gebäude eingestiegen und hatten fast die gesamte Puppensammlung von Museumsgründerin Renate Sturm-Francke gestohlen. Auch die aus Bad Lausick geliehenen Teddybären der Sonderausstellung zur Weihnachtszeit waren weg, erinnert Museumsleiter Thorsten Bolte. Es sei ein gezielter Einbruch gewesen.

Inzwischen sei das Göschenhaus technisch so geschützt, dass bei einem Einbruch sofort Alarm ausgelöst wird. Auch eine Feuermeldeanlage sei 2013 installiert worden. „Mechanischer Schutz geht vor technischen Schutz“, nennt Bolthe einen weiteren Aspekt des Sicherheitskonzeptes. Man müsse es potenziellen Einbrechern so schwer wie möglich machen, sagt er. Deshalb würden zum Beispiel die Fensterläden geschlossen.

Naunhofer Verein schützt Kulturgut

„Wir bedauern, was in Dresden geschehen ist“, sagt Peter Schnabel, der dem Trägerverein des Naunhofer Turmuhrenmuseums vorsitzt. „Unsere Exponate sind freilich nicht so wertvoll wie die des Grünen Gewölbes, aber sie stellen trotzdem ein Kulturgut dar.“ Deshalb sei im Haus eine Videoanlage installiert. Türen und Fenster wären über das Normale hinaus gesichert.

Besonders große Schätze wären aus dem Museum am Bornaer Reichstor kaum herauszuholen. So etwas wie der Bornaer Münzschatz, der vor neun Jahren bei Bauarbeiten in der Roßmarktschen Straße gefunden wurde, ist in den Archäologischen Sammlungen in Chemnitz zu sehen. Gesichert wird das Museum nach Angaben von Mitarbeiter Thomas Bergner von einem Sicherheitsdienst und durch Alarmanlagen.

