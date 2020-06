Nach Schmierereien in Wurzen: Mutmaßliche Täter gehen der Polizei ins Netz

Wurzen

Er ist schwer krank und musste zuletzt alle Kräfte mobilisieren, sein Haus und die Wände der angrenzenden Garage frisch zu streichen. Ein Kumpel sei ihm dabei zur Hand gegangen. „Jetzt hoffe ich jeden Tag, dass alles so schön bleibt, noch einmal schaffe ich das nicht“, sagt der 63-jährige Werner Siol in Schlossnähe. Immer wieder verunstalteten wilde Sprayer sein Eigentum. Besonders perfide: Die weiße Wand wurde zwischenzeitlich erneut besprüht – da stand sogar noch das Gerüst.

Werner Siol (63) musste in Schlossnähe sein Haus und die Garagenmauern neu streichen. Quelle: Haig Latchinian

Siol ist nur einer von vielen Wurzenern, die in den vergangenen Monaten geschädigt wurden. Die LVZ berichtete im Dezember 2019 von unbekannten Möchtegern-Graffitikünstlern, die Hausbesitzer in Angst und Schrecken versetzten. Ob Rentner Franz Simek in der Dresdener Straße, sein Nachbar Peter Arnold oder Eckehard Kurmann in der Gasse „Unter der Tanne“ – nicht mal deren historische Bausubstanz ist vor den Schmierereien sicher.

Auch Kommissar Zufall war mit im Spiel

Nach LVZ-Recherchen gingen der Polizei nun drei Tatverdächtige ins Netz – zwei aus Wurzen sowie ein Auswärtiger. Auf Nachfrage bestätigte Therese Leverenz von der Polizei in Leipzig: „Ja, es stimmt. In allen drei Fällen handelt es sich um deutsche Männer – 21, 25 und 29 Jahre alt.“ Auf die Schliche kamen die Beamten den jungen Leuten bei Durchsuchungen im Zusammenhang mit anderen Sachverhalten, nach Zeugenaussagen und dank Kommissar Zufall.

„Amok“ - entdeckt in der Nähe des Wurzener Busbahnhofes. Quelle: Haig Latchinian

Seit vier Jahren verwaltet Katrin Ronneburger in Wurzen städtische Gebäude. „In dieser Zeit ist es das allererste Mal, dass die Polizei mutmaßliche Sprayer ermittelte.“ Wie auch andere geschädigte Immobilienbesitzer erhielt die städtische Bedienstete ein Schreiben der Behörde, wonach die Tatverdächtigen namentlich bekannt seien. Es stünde jedem frei, seiner zunächst gestellten Anzeige gegen Unbekannt nun einen konkreten Strafantrag folgen zu lassen.

Leipziger Spezialfirma wird beauftragt

„Natürlich werden wir den zugesandten, vorausgefüllten Strafantrag vollenden und unterschrieben los schicken“, sagt die Frau vom Amt. Ob Schmierereien an Rathaus, Schweizergarten oder Parkhaus – die Stadt Wurzen bringe jede Art von Sachbeschädigung zur Anzeige. Gegen Vandalismus sei die Kommune nicht versichert. Das sei viel zu teuer. Man erstelle Fotos vom jeweiligen Schaden und setze sich dann mit einer Spezialfirma in Leipzig in Verbindung.

Dietmar Zetzsche von der Firma Graffiti-Fighter Sachsen nimmt seit 2009 entsprechende Aufträge der Stadt Wurzen entgegen: „In diesem Jahr sind es mehr Schäden als im Vorjahr. Speziell seit Ausbruch der Pandemie haben die Schmierereien extrem zugenommen.“ Nach Auskunft von Katrin Ronneburger seien an städtischen Objekten in Zusammenhang mit Graffiti allein in den ersten Monaten des Jahres Kosten in Höhe von 2000 Euro aufgelaufen.

Empfindliche Strafen drohen

Joke, Amok, Dies Das Ananas – die mutmaßlichen Verursacher dieser Tags erwarten empfindliche Strafen, vermutet Rechtsanwalt Patric Blum aus Bennewitz auf Nachfrage. Er beschreibt den Fortgang der Dinge wie folgt: „Die Polizei leitet die Ergebnisse der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft weiter. Die entscheidet bei hinreichendem Tatverdacht, ob Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt wird.“

Welches Strafmaß die Beschuldigten erwartet, hänge sehr davon ob, ob sie Ersttäter seien und inwieweit sie Reue zeigten. „Sollte ihnen ihre Schuld nachgewiesen werden, ist im Extremfall eine Freiheitsstrafe möglich, wahrscheinlicher aber ist eine Geldstrafe, wobei das Geld an den Staat fällt. Zudem hat der entsprechende Eigentümer Anspruch auf Schadenersatz. Den muss er sich im konkreten Fall aber zivilrechtlich einklagen, was sehr mühsam sein kann.“

Skepsis bei manchem Betroffenen

Ein betroffener Hausbesitzer, der anonym bleiben möchte, winkt ab: „Die Strafverfolgung bringt nichts. Die Verursacher sind sicher eh mittellos.“ Seine beschmierte mit Granit verblendete Wand hat er bereits aufwändig reinigen lassen. „Einen Strafantrag stelle ich bestimmt nicht. Das kostet bloß Nerven. Und Zeit, die ich nicht habe.“ Auch Werner Siol bleibt vorerst auf seinen Kosten sitzen. Die für seinen Schaden verantwortlichen Schmierfinken sind noch nicht gefunden.

Von Haig Latchinian