Brandis

Der immense Schneefall sorgte am Montagmorgen in Brandis für eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Mieter und Hausbesitzer haben für freie Gehwege zu sorgen. Die Räumpflicht löste laut Polizei zunächst einen verbalen Streit zwischen den Personen aus. In Folge dessen schlug ein 79-Jähriger mit der Schneeschaufel nach einer 44-Jährigen Frau. Sie konnte die Schläge mit ihren Armen abwehren und erlitt dadurch Blutergüsse am linken Unterarm. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der gefährlicher Körperverletzung.

Von kr