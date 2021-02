Nach Tod der Mutter in Grimmaer Krankenhaus: Sohn sucht nach Antworten

Grimma

Anrufe, E-Mails, Briefe – nach dem LVZ-Bericht erfuhr Thomas Glaser etwa 50 Reaktionen, wandten sich Menschen an ihn und schilderten ähnliche Erfahrungen mit dem Krankenhaus in Grimma. Offenbar waren sie froh, einmal über ihre traumatischen Erlebnisse sprechen zu können – zumal Glaser als langjähriger Kommunalpolitiker im Kreistag und im Grimmaer Stadtrat sitzt. Einige Fälle seien ebenfalls bei der sächsischen Ärztekammer anhängig, sagt der Nerchauer, der mit zwei betroffenen Familien das persönliche Gespräch suchte.

Die Reaktionen bestärkten den Nerchauer

Die Reaktionen „haben mich in meinem eigenen Empfinden bestärkt“, sagt der 55-Jährige. Wie berichtet, starb seine Mutter Ilse Glaser am 19. November vorigen Jahres 83-jährig auf der Intensivstation der Grimmaer Klinik. An Glaser nagen seitdem nicht nur Zweifel, ob in der Heilstätte alles Menschenmögliche für seine Mutter getan wurde. Ihn bedrückt auch die Kälte, die ihm seiner Wahrnehmung nach in den schweren Stunden im behandelnden Krankenhaus entgegen schlug. Er hatte dafür Beispiele öffentlich gemacht.

Grimmas SPD-Stadtrat und Kreisrat Thomas Glaser trauert auf dem Nerchauer Friedhof am Grab seiner Mutter Ilse Glaser. Quelle: Frank Prenzel

Zum Gespräch mit dem Geschäftsführer und zwei Chefärzten, das für den 7. Januar terminiert war, ist es nicht gekommen. Der 82-jährige Vater und sein Sohn sollten sich unmittelbar zuvor in der Klinik auf Corona testen lassen, was sie aber ablehnten. „Mein Vater hatte Angst, positiv getestet zu werden und dann gleich im Krankenhaus, wo seine Frau starb, bleiben zu müssen“, begründet das Thomas Glaser. Sich an anderer Stelle testen zu lassen, sei in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen.

Post von Leipziger Rechtsanwaltskanzlei

Auf seine per Mail versandte Bitte nach einem neuen Gesprächstermin habe es keine Reaktion gegeben, so Glaser. Dafür bekam er wenige Tage später Post von einem Leipziger Rechtsanwalt, einem Fachanwalt für Medizinrecht. Dessen Kanzlei vertritt die Muldentalkliniken, die sich dazu nicht mehr öffentlich äußern werden, nun in dem Fall. Glaser wurde aufgefordert, Korrespondenzen in der Sache künftig ausschließlich über die Kanzlei zu führen.

Die Klinik lässt über die Kanzlei wissen, dass wesentliche Punkte des Geschehens jener Novembertage unzutreffend niedergeschrieben seien. Glaser aber erhärtet seine Sichtweise: „Ich stehe zu jedem Wort.“

Glaser: „Ich bin dankbar, dass es das Krankenhaus gibt“

Unbeeindruckt hat der SPD-Kommunalpolitiker mittlerweile die nächsten Gespräche gesucht und will weitere Schritte unternehmen. „Ich bin dankbar, dass es das Krankenhaus vor Ort gibt“, betont der 55-Jährige. Er wolle, dass es in kommunaler Regie bleibt und besser wird. Die „wohl leider notwendige“ Rotstiftpolitik des Geschäftsführers, so Glaser, gehe zu Lasten des Personals. Das wirke sich auf die Behandlung der Patienten und den Umgang mit deren Angehörigen aus.

Eine erste Adresse ist für Glaser der Aufsichtsrat der Muldentalkliniken GmbH. In ihm sitzen auch die Kreisräte Jens Kretzschmar, Kreischef der Linken, und Arno Jesse, SPD-Bürgermeister von Brandis, zu denen er Kontakt aufnahm und darum bat, in der nächsten Aufsichtsratssitzung sprechen zu dürfen. „Ich möchte dort meine Sichtweise darlegen.“

Kurzfristig Termin bei Landrat Henry Graichen

Kurzfristig erhielt Glaser auch einen Termin bei Landrat Henry Graichen (CDU), der dem Aufsichtsrat vorsteht. „Respekt“, so Glaser. Der Landrat habe ihm aufmerksam zugehört und sei sehr aufgeschlossen gewesen. Im Ergebnis soll zunächst mit dem Ärztlichen Direktor, dem Kreischef und Glaser ein Gespräch unter sechs Augen stattfinden.

Das bestätigte der Landrat gegenüber der LVZ. Das Gespräch mit Glaser sei ihm wichtig gewesen, denn die Krankenhäuser in Grimma und Wurzen hätten ein hohes Qualitätsversprechen. Wenn so eine Situation entsteht, müsse man beide Seiten hören und daraus lernen, bekräftigt Graichen. Ihm ist klar, dass bei der Fülle an Operationen Behandlungsfehler nicht ausbleiben. Um so wichtiger sei es, sagt er, zu wissen, wie man damit umgeht. Graichen verteidigt das Klinik-Personal. Das Krankenhaus sei ein Dienstleistungsunternehmen, er gehe davon aus, dass mit den Betroffenen emphatisch umgegangen wird.

Das Krankenhaus in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Die Muldentalkliniken unterhalten ein Beschwerdemanagement. Thomas Glaser hat damit weniger gute Erfahrungen gemacht. Ihm schwebt ein Gremium vor, das Patienten und Angehörige unterstützt. „Die werden offenbar mit ihren Fragen allein gelassen“, meint er. Es werde geblockt und auf Zeit gespielt, gibt er den Inhalt seiner Gespräche wieder. Seinen Vorschlag will Glaser nun auch dem Behindertenbeirat des Kreises unterbreiten, in dem er Mitglied ist.

Glaser wird im Grimmaer Stadtrat offen angegriffen

„Ich sehe, dass es Defizite gibt. Die will ich ansprechen, auch wenn die Wahrheit weh tut“, bekräftigt der Kommunalpolitiker. Im Grimmaer Stadtrat wurde er bereits offen für seine Schilderungen kritisiert. Er könne Glaser die ungeteilte Aufmerksamkeit aller 650 Mitarbeiter der Muldentalkliniken versichern, sagte Dr. Thomas Zeidler, Vorsitzender der Bürger-für-Grimma/Allianz-Fraktion und selbst praktizierender Arzt am Grimmaer Krankenhaus. „So frech und realitätsfern wie in dem von Ihnen initiierten Artikel sind wir noch nie diffamiert und beleidigt worden.“ Das sei eine neue Qualität, so Zeidler, rechtliche Schritte seien in Prüfung.

Glaser wartet nun auf das Protokoll der Sitzung und will es dann seinem Anwalt übergeben. „Ich empfand das als demütigend“, schildert der 55-Jährige. Auch das Schicksal seiner Mutter lässt Glaser nicht los. Er hat sich einen Gutachter zur Seite geholt und will auf dessen Rat hin die Patientenakte anfordern. Die Klinik stellt sich nicht dagegen, den Erben Ilse Glasers Einsicht in die Akte zu gewähren. So wie es das Bürgerliche Gesetzbuch einräumt.

Von Frank Prenzel