Nach Umweltwoche Bad Lausick: Wiesenkonzert  belebt Jugendkultur wieder

Bad Lausick

Endlich wieder was erleben, endlich wieder Freunde treffen, Zeit miteinander verbringen. Und das alles analog – direkt. Ohne Computer, ohne Videokonferenzen. Auf der Alten Rollschuhbahn in Bad Lausick war genau das in den vergangenen Tagen möglich, gab es für Kinder und Jugendliche neben einer Umweltwoche mit etlichen Mitmach-Aktionen auch ein Wiesenkonzert. Bei dem spielten am Sonnabend die Bands „Wonach wir suchen“, „Astro Ritter Kollektiv“ und „Wrackspurts“. Initiator der erlebnisreichen Tage war der Kinder- und Jugendring (KJR) des Landkreises Leipzig.

Umweltwoche auch mit Bienen

Schon die Tage vor dem Wiesenkonzert waren voller Höhepunkte, hatte der KJR doch auf dem Areal an der Glastener Straße zu Mitmach-Angeboten und Workshops eingeladen. Unter anderem drehte es sich um Imkerei. Vor Ort war mit Michael Klose ein Imker, der Bienen mitgebracht hatte und die Kinder Honig verkosten ließ.

Das Thema eines eigenes Bienenvolkes auf der Alten Rollschuhbahn steht schon länger zur Debatte. „Und vielleicht kann ja ein Volk von Herrn Klose bei uns mal Urlaub machen, um auszuprobieren, ob wir passende Bedingungen haben“, meinte Conny Klingner vom KJR schmunzelnd. Sie hatte mit etlichen Helfern die Mitmach-Angebote realisiert.

Fledermäuse und selbst gemachte Naturkosmetik

An jeden der fünf Tage waren etwa 25 Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahre auf der Alten Rollschuhbahn. „Mit dem Ansturm haben wir nicht gerechnet“, sagte Klingner. Großer Andrang habe auch an dem Tag geherrscht, an dem Fledermausexperte Frank Meisel vor Ort war, um über die Lebensweise der nachtaktiven Säugetiere zu erzählen und mit den Kindern Nistkästen zu bauen.

Charlotte Jung hingegen legte ihren Fokus auf selbst gemachte Naturkosmetik. Unter ihrer Anleitung stellten die jungen Teilnehmer Spitzwegerich-Salbe her, die gegen Stiche jeder Art helfen soll. Und Naturköchin Susanne Ziegler kochte jeden Tag mit den Kindern über offenem Feuer.

Ob Fledermäuse, Bienen oder Kochen über offenem Feuer: Die Umweltwoche hat viel zu bieten. Quelle: Conny Klingner

Konzerte als Angebote für Treffen

Abschluss der erlebnisreichen Tage war dann ein Wiesenkonzert am Freitag. „Die Lokale Partnerschaft für Demokratie bietet jungen Leuten noch bis Ende September solche Wiesenkonzerte im Landkreis Leipzig an“, sagte Maria Dießner, ebenfalls vom KJR. „Denn Jugendliche hatten in der Pandemie kaum Möglichkeiten, sich zu treffen. Clubs und andere Treffpunkte waren geschlossen. Konzerte und Festivals fanden nicht statt. Deshalb gibt es in den kommenden Wochen für die jungen Leute kostenlose Konzerte.“

Teilnehmerfazit: „In der Woche stimmte alles“

Ein Feriengast der Alten Rollschuhbahn war Freddy, der es sich bei der Musik auf einer Picknickdecke gemütlich gemacht hatte. „In der Woche stimmte alles, das Essen war lecker, die Themen Fledermäuse und Bienen waren spannend, und das Konzert ist super, um mal wieder Freunde zu treffen“, erklärte der Zwölfjährige. Auch Emily war begeistert – nicht nur von der Musik, sondern auch davon, dass in der Umweltwoche versucht wurde, komplett ohne Plaste auszukommen.

Konzerten sollen Jugendkultur wieder ermöglichen

Dass es auf der Rollschuhbahn so turbulent zuging, sah vor allem Ulrike Läbe vom Flexiblen Jugendmanagement, eine der Mitorganisatorinnen, sehr gern. „Fehlende Treffpunkte und Veranstaltungen bedeuten auch fehlende analoge Möglichkeiten zum Austausch, zur Diskussion und demokratischen Meinungsbildung“, betonte sie. „Wir möchten mit den Konzerten wieder Jugendkultur ermöglichen und ein Zeichen setzen für Demokratie.“

Weitere Wiesenkonzerte gibt es im Freibad Böhlen (20. August), auf dem Hof der Dinter-Oberschule Borna (21. August), auf dem Sportplatz Rötha (28. August), am Ökohaus am Agra-Park Markkleeberg (10. September), am Freizeitreff Mauerwerk Brandis (24. September) und am Freizeittreff Leuchturm am Waldbad Zwenkau (25. September).

Von Julia Tonne