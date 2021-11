Nach dem Sturm: Eiche begräbt noch immer Spielplatz in Wurzens Rosental

Wurzen

Wurzen ist an einer Katastrophe vorbei geschrammt: Im Sturm stürzte ein Baum auf den Spielplatz im Rosental. Auch zwei Wochen nach dem Unwetter ist das Bild unverändert traurig. Wuchtige Stämme zertrümmerten Bänke und Zäune. Inwieweit es Ritterburg und Tischtennisplatte getroffen hat, ist unklar.

Spaziergänger schlagen die Hände überm Kopf zusammen. Sie fragen sich, was hätte passieren können. Glück im Unglück: Als die mächtige Eiche am Hang entwurzelte und einen weiteren Baum mit in den Abgrund gerissen hatte, tollte kein Kind auf den Spielgeräten herum. Und doch gab es Tränen. Der kleine Friedrich weinte bitterlich.

Familien vermissen Informationen

Sein Sohn habe am Tag danach bestürzt darauf reagiert, wie sehr der Spielplatz gelitten hat, sagt Thomas Zittier. Die mitten in der Altstadt gelegene grüne Oase sei gerade bei Familien beliebt. Umso bedauerlicher finde er es, dass es keinerlei Mitteilungen gibt: „Auf einem laminierten Zettel hätte die Stadt vor Ort informieren können, wie es jetzt weiter geht.“

Kathrin Höhme, Sachbearbeiterin im Rathaus, bestätigt auf LVZ-Nachfrage, dass sich der Spielplatz im Eigentum der Stadt befindet. „Der für den Schaden ursächliche Hang ist privat.“ Die Kommune habe alles notwendige in die Wege geleitet, so Höhme: Der Besitzer sei angeschrieben worden. Er müsse den Baum entsorgen und für Schäden aufkommen.

Stadt: Bedrohung für Spielplatz nicht absehbar

Die Stadt hat den Spielplatz abgesperrt. Warnbaken signalisieren die Gefahrenstelle. Ob die Kommune nicht hätte prüfen müssen, welche Bäume am Spielplatz stehen? „Nein“, sagt Höhme. „Andernfalls bauen wir Spielplätze künftig nur noch auf dem freien Feld. Selbst dann würden sich die Leute beklagen, weil womöglich das Ozonloch zu groß wäre.“

Es sei nicht zu erkennen gewesen, dass die Eiche eine Bedrohung für den Spielplatz darstelle. Man könne das mit einem Menschen vergleichen, der vom Arzt für gesund erklärt wird und am nächsten Tag tot umfällt, übt sich die Sachbearbeiterin in metaphorischer Sprache. Auch die Frage, ob die Stadt nicht in Vorkasse gehen und den Baum hätte beräumen können, verneinte sie.

Gefährlicher Abenteuerspielplatz

So wird das Rosental zum Abenteuerspielplatz. Dass sich Kinder selbst am Sturmtag am Spielplatz aufgehalten haben sollen, bestätigt Feuerwehrmann Thilo Bergt, der mit alarmierten Kollegen die Gefahrenabwehr einleitete: „Wir hatten über die Straße ragende Äste entfernt und junge Leute aufgefordert, den Ort zu verlassen – mit mäßigem Erfolg.“

Ortschronist Wolfgang Ebert ist erschüttert, wie lange der Spielplatz nun schon ein Bild des Schreckens bietet. „Der Baum muss schnellstens beräumt werden, ehe wirklich noch was Schlimmes passiert.“ Mitte des 19. Jahrhunderts sei es Mühlenbesitzer Eberius gewesen, der das Areal der Stadt vermachte.

Es gab eine Bedingung: Auf ewige Zeiten sollte das Rosental einen Spielplatz beherbergen. Früher habe sich dort der Postteich befunden, der als Rückhaltebecken nicht mehr taugte, nur mühsam geschlämmt werden konnte und später zugeschüttet wurde. Die Stadtväter legten schließlich den Spielplatz an.

Von Haig Latchinian