Borsdorf

Fünf Jahre lang mussten die Borsdorfer warten. Nun aber gab es am Sonnabend wieder ein Inselfest. „Da war Luft reingekommen, das Fest war sozusagen auf Eis gelegt, deshalb wollten wir es nun wiederbeleben“, sagte Karsten Fuhrig, Präsident des Lions-Clubs Borsdorf-Parthenaue, der das Fest gemeinsam mit weiteren Partnern auf die Beine stellte. Besonders froh war Fuhrig darüber, dass mit der Jugendmusiziergruppe „ Michael Praetorius“ ein beeindruckendes Ensemble engagiert werden konnte. „Unser Mitglied Thomas Schmidt ist musikalisch unterwegs, der hat sich darum gekümmert.“

Panitzscher Liedertafel mit dabei

Auch die Panitzscher Liedertafel steuerte einige Gesangsbeiträge bei. „Wir sind kein klassischer Chor, sondern eine Gruppe von sechs singenden Männern“, erklärte Bodo Scholz. Alle seien um die 60 Jahre alt. Die Gruppe habe sich im vergangenen Jahr anlässlich des 750. Ortsjubiläums gegründet. „Und wir sind dabeigeblieben.“

Der Gesangverein „Germania“ aus Gerichshain erfreute ebenso die Zuschauer. „Das ist ein gemischter Chor, aber die Frauen sind natürlich wie bei den meisten Chören in der Überzahl“, verriet Vorstandsmitglied Armin Dittrich. Der Auftritt am Borsdorfer Schwanenteich sei nicht ganz ohne. „Im Freien zu singen ist schwierig, da hauen die Töne richtig ab.“ Für solche Auftritte brauche man eigentlich ein Richtmikrofon. „Doch auch das klappt nicht immer. Letztens in Bennewitz war das Richtmikro falsch eingestellt. Da konnte man dann nur die Frauen hören, die Männer aber nicht.“

Historische Feuerwehrtechnik zu sehen

Vor Ort war auch die AG Feuerwehrhistorik Leipzig-Panitzsch. „Uns gibt es schon seit den Achtzigerjahren, derzeit haben wir 25 Mitglieder“, sagte Schriftführer Dominic Wagner. Um die 20 historische Fahrzeuge zählen zum Bestand, das älteste Modell ist ein Granit von 1950. „Heute sind wir aber ohne Fahrzeuge hier, damit wären wir nicht auf den Platz gekommen“, erklärte Vereinschef Max Herrmann. Für Abwechslung war trotzdem gesorgt. „Wir haben hier einen Parcours aufgebaut, den man per Kübelspritze bewältigen muss.“ Letztere sei keinesfalls ein Museumsstück. „Gerade bei Kleinbränden leistet die gute Dienste, denn da muss man nicht so viel Wasser einsetzen, mit dem man nur unnötigen Schaden anrichten würde“, weiß Herrmann. Nicht schaden könnten übrigens neue Gesichter für den Verein. „Wir suchen immer Leute, die sich für die Feuerwehr begeistern und gerne an alten Fahrzeugen herumschrauben.“

Von Bert Endruszeit