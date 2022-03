Nach tödlichem Unfall: Busunternehmer verlässt Amtsgericht Grimma als freier Mann

Grimma

In dubio pro reo – dem Rechtsgrundsatz folgend, wonach ein Angeklagter als freier Mensch einen Gerichtssaal verlassen muss, sofern ihm zuvor nicht zweifelsfrei seine Schuld nachgewiesen werden konnte, endete am Montag ein Verfahren gegen einen Busunternehmer aus dem Muldental.

Dieser hatte am Morgen des 28. Mai 2019 auf der B 107 zwischen Grimma und Trebsen mit einem leeren Bus einen schweren Verkehrsunfall herbeigeführt, in dessen Folge eine Frau ihr Leben verlor. Im Jahr darauf verursachte er Mitte August 2020 wiederum mit einem Bus einen Sachschaden an einem Gebäude und einem parkenden Fahrzeug und beging danach Fahrerflucht.

Medizinische Gutachten entlasten Busfahrer

Götz-Karsten Weimann, Richter am Grimmaer Amtsgericht, sprach am Montag den Angeklagten in beiden Fällen frei. Im Falle des ersten Unfalls mit Todesfolge deshalb, weil sich die Anklage der Staatsanwaltschaft, die von einer fahrlässigen Tötung ausgegangen war, nach den Ausführungen zweier medizinischer Gutachter nicht mehr aufrecht erhalten ließ.

Rückblick: Am Morgen jenes Dienstages vor knapp drei Jahren hatte der damals 75 Jahre alte Manfred U. (Name geändert) mit einem seiner Busse eine Schulklasse nach Leipzig gefahren und befand sich auf der Rückfahrt zu seinem Busdepot. Am höchsten Punkt der B 107 auf dem Abschnitt Grimma-Trebsen begann sein Fahrzeug den polizeilichen Ermittlungen zufolge zunächst Schlängellinien zu fahren, bevor es in einer langgestreckten Rechtskurve seine Geradeausfahrt fortsetzte, auf die andere Fahrbahn geriet und dort mit einem Pkw Hyundai kollidierte.

Unfallopfer verstirbt im Krankenhaus

Danach riss der Busfahrer das Lenkrad abrupt nach rechts, bekam sein Fahrzeug aber nicht wieder in den Griff und manövrierte es wenig später in den Straßengraben. Die Fahrerin des Hyundai wurde schwer verletzt von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, in dem sie eine reichliche Woche nach dem Unfall ihren schweren Kopfverletzungen erlag.

Manfred U., der im Verfahren angab, über keinerlei Erinnerungen an die Unfallfahrt vom Zeitpunkt des Abbiegens von der A 14 auf die Bundesstraße mehr zu verfügen, erhielt wenig später die Diagnose eines gutartigen Hirntumors, der einen reichlichen Monat nach dem Unfall operativ komplikationslos entfernt werden konnte.

Diagnose Epilepsie

Nach der zweiten, lediglich Sachschaden verursachenden Unfallfahrt Mitte August 2020 diagnostizierten die Ärzte bei Manfred U. eine epileptische Erkrankung, gegen die er entsprechend medikamentös eingestellt wurde. Da die Anfälle ohne vorherige Anzeichen erfolgen könnten, wurde ihm zudem geraten, auf das Führen eines Kraftfahrzeuges zu verzichten.

Epileptische Anfälle, so erfuhren Staatsanwalt und Richter im Rahmen der Verhandlung, müssten sich nicht immer in krampfartigen Anfällen, sondern könnten sich auch durchaus in einer sogenannten nonkonvulsiven Form äußern.

Staatsanwaltschaft lässt Anklage fallen

Bei einem solchen Anfall das eigene Verhalten zu steuern und, auf den konkreten Fall bezogen, ein Fahrzeug im Bewusstsein einer bevorstehenden Gefahr für das eigenen Leben und das anderer Verkehrsteilnehmer an den Fahrbahnrand zu manövrieren, sei nahezu ausgeschlossen.

Aus diesem Grund sah sich die Staatsanwaltschaft veranlasst, ihre Anklage wegen fahrlässiger Tötung fallenzulassen. Ebenso die wegen Fahrerflucht im zweiten Fall, weil Manfred U. zu diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis über seine Epilepsie gehabt hat. Einen Bus allerdings darf er frühestens erst dann wieder fahren, wenn bei ihm nach dem Ende seiner Epilepsie-Medikation fünf Jahre lang keine Anfälle mehr auftreten.

Von Roger Dietze