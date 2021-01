Nachbesserung am Feuerwehrbau Zweenfurth

Borsdorf/Zweenfurth

Mit der Gestaltung der Außenanlagen sollte der Anbau am Gerätehaus der Zweenfurther Feuerwehr eigentlich abgeschlossen sein. Jetzt jedoch beantragten die Gemeinderäte Michael Kling und Rudolf Rübsamen (Bürgerforum Gemeinde Borsdorf), Florian Krahmer (Linke) sowie Ulrich Remler ( CDU) eine Nachbesserung und führten dafür eine Reihe von Gründen an.

Einladung zu Vandalismus

Sie bemängelten zum einen den „ Industriecharme“ der schmucklosen blassgelben Metallfassade der Fahrzeughalle, welcher dem Zweenfurther Ortskern „das Aussehen eines Gewerbegebietes“ verleihe. Zum anderen sei zu befürchten, dass die großflächige glatte Metallfassade an der Hirschfelder Straße zu wiederkehrenden Graffitischmierereien einlädt, „mit daraus resultierenden erheblichen Folgekosten für die Gemeinde“. Die Antragsteller plädierten aufgrund dieser ästhetischen wie präventiven Gesichtspunkte für eine Außenbegrünung. Eine solche könne auch dazu beitragen, dass in den zunehmen heißer werdenden Sommermonaten eine Aufheizung in diesem Straßenbereich reduziert wird.

Noch mehr Kosten

Allerdings ließen die geschätzten Kosten von circa 35 000 Euro die anderen Gemeinderäte heftig schlucken. Schließlich war bei dem Hallenbau nicht nur der Zeitrahmen gesprengt worden, sondern wegen der explodierten Kosten hatte die Gemeinde mehrfach Geld zuschießen müssen. Unterm Strich kostet der Neubau inklusive Herstellung der Außenanlagen stolze 460.000 Euro. Für das jüngste Vorhaben könnten Einnahmen aus zwei Grundstücksverkäufen verwendet werden, so der Vorschlag der vier Gemeinderäte. Doch zur Vergabe eines Planungs- und Bauauftrages kam es noch nicht. Vielmehr wurde das Vorhaben für eine weitere Diskussion mehrheitlich zurück in den Ausschuss verwiesen.

Konzept statt punktueller Lösung

So sah Renate Schlegel (Bürgerforum) keinen ausreichenden Platz für eine Begrünung, und Baldur Blume ( AfD) lehnte aus finanziellen Gründen ab – „wir müssen auch an die anderen Feuerwehren denken“. Ingo Graupner ( CDU) schließlich schlug mit Blick nach Panitzsch vor, wo die Bürger an der künftigen Gestaltung des Dorfangers beteiligt wurden, das Gerätehaus nicht losgelöst von seinem Umfeld, zu dem auch eine große Wiese gehört, zu betrachten. „Es ist wichtig ein Konzept zu finden, das Zweenfurth insgesamt gut tut und vielleicht sogar förderfähig ist.“

Von Ines Alekowa