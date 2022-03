Naturputztag: Wie viel Kilogramm Müll Helfer in Wurzen gesammelt haben

Wurzen

Lena Wagner ist am Sonnabendmittag die Freude ins Gesicht geschrieben. „Ich hatte auf viele Leute gehofft, aber nicht angenommen, dass so viele kommen.“ Einen Monat lang hatte das Jugendparlament Wurzener Land, dem sie angehört, als erstes praktisches Projekt einen Frühjahrputz vorbereitet. Und jetzt stehen die freiwilligen Helfer auf dem Bürgermeister-Schmidt-Platz Schlange, um sich registrieren zu lassen.

Wie der neunjährige Simon, der über einen Flyer in der Diesterweg-Grundschule von dem Müllsammeleinsatz erfuhr und gleich Feuer und Flamme war. „Ich möchte etwas Gutes für die Welt machen“, sagte er sich und erinnerte seine Mutter immer wieder aufs Neue: „Vergiss den Termin nicht!“ Bruder Erik möchte Tierpfleger werden, auch ihm als Junior-Ranger liegt an einer sauberen Umwelt.

Perfekte Organisation

Bevor sie mit Abfallbeuteln in den Händen ihre Tour über die Marienstraße zum Penny-Markt starten, lobt ihre Mutter Saskia Berger: „Hier wurde alles sehr gut organisiert.“ Einen Monat haben die Vorbereitungen in Anspruch genommen. „Zunächst kontaktierte ich Firmen und Läden, um Spenden zu sammeln“, erklärt Lena Wagner, die Wurzener Stadtjugendbeauftragte.

„Geschäfte, die davon hörten, kamen selbstständig auf mich zu, um auch etwas zu unserer Aktion beizutragen.“ So konnten 60 Tüten und Beutel mit Nahrungsmitteln, Spielzeug und Gutscheinen gepackt werden – als Preise für jene, die binnen vier Stunden am meisten Müll heranschaffen.

Lassen sich bei Lena Wagner, Josie und Lilli Petzold (v. r.) vom Jugendparlament für den Naturputztag registrieren: Saskia Berger (v. l.) mit ihren Söhnen Simon und Erik. Quelle: Frank Pfeifer

25 Teams kann das Jugendparlament in verschiedene Richtungen aussenden, nachdem sich diese mit Erbsensuppe und Bockwürsten gestärkt haben, die die Stadtverwaltung spendierte. Eins davon bilden Sophia Item mit Sohn Luca und Christine Keding mit Sohn Theo, der auf den Werbeflyer in der Grundschule „An der Sternwarte“ stieß und sich sofort mit Freunden verabredete.

„Ich dachte einfach, das wird viel Spaß machen“, sagt er. Und seine Mutter ergänzt: „Mir ist es wichtig, die Stadt sauber zu halten. Man kann nicht nur hier wohnen, sondern muss auch etwas tun. Mit solchen Aktionen lässt sich das Verantwortungsbewusstsein schulen. Deshalb ist es gut, dass es das Jugendparlament gibt.“

Ziel ist Mitsprache

Seit einem Jahr existiert es, Stadtsprecherin Cornelia Hanspach und die Leiterin des Jugendhauses Bennewitz, Mandy Rönckendorf, betreuen es. „Wir sind sozusagen die erwachsene Brücke“, erklärt Erstere. Gelaufen sei bisher Basisarbeit, also zunächst die Suche nach Jugendlichen in Wurzen, Bennewitz, Lossatal und Thallwitz, die sich beteiligen wollen. Aus jeder Kommune hätten sich mindestens zwei gefunden, insgesamt würden jetzt zehn Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 19 Jahren mitwirken.

Ziel, so Hanspach, soll es sein, den Jugendlichen in den Gemeinderäten ein Antrags- und Rederecht zu gewähren. „In Wurzen haben wir das schon umgesetzt, auf den Dörfern arbeiten wir dran“, sagt sie. „So können die Jugendlichen reinwachsen in parlamentarische Strukturen, erfahren die demokratischen Prozesse, in denen man nicht immer Gewinner sein kann. Im Gegenzug werden die erwachsenen Abgeordneten mit den Blickwinkeln der Jugend konfrontiert. Das kann für sie befruchtend sein.“

Ordentliche Ladung: Dieser Müll ist bei der Aktion zusammengekommen. Quelle: Lena Wagner

Als Nächstes will das Jugendparlament eine Art Meeting veranstalten, in dem Mädchen und Jungen ihre Ideen und Wünsche einbringen können. Doch zunächst gilt es für Lena Wagner, den Naturputztag zu bilanzieren. „1018 Kilogramm Unrat sind zusammengekommen, alle Teams haben Preise erhalten“, sagt sie. „Ein toller Erfolg, wir sind glücklich.“

Von Frank Pfeifer