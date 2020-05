Ausrangierter Automat liefert Bienen-Snacks statt Kaugummis in Wurzen

Wurzen

Ein ausgedienter Kaugummiautomat, die Liebe zur Natur und etwas Geschick beim Basteln – das sind die Zutaten für den ersten „Bienen-Snack-O-Mat“ von Wurzen. Der grün lackierte Kasten steht in der Kleegasse 14, gleich am Gartenzaun auf dem Grundstück seines Erfinders – Thomas Schumann. „Ich möchte damit zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Verschönerung der Stadt Wurzen beitragen“, begründet der 46-Jährige seine private Initiative.

Also machte sich der Familienvater und Stadtrat der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ in die Spur, erwarb übers Internet im Westerwald einen alten Automaten. Mit Drahtbürste entrostete er die Außenhaut, friemelte im Inneren die Mechanik wieder gangbar und ließ den Kasten lackieren. Danach holte er sich seitens der Behörden die entsprechenden Genehmigungen zum Aufstellen ein und fütterte seinen „Snack-O-Mat“ mit Kapseln, die eine Mischung aus Blumensamen enthalten.

Marke Eigenbau: Als Ausgabestelle für die Samenkapseln dient ein alter Kaugummiautomat, den Thomas Schumann im Internet erstand und aufhübschte. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Den Samen bezieht Schumann als Kilo-Ware ebenfalls im Netz und befüllt die Kartuschen in seiner Freizeit zumeist bei einer Tasse Kaffee. „Damit kann jetzt jeder, der hier vorbeikommt, in der freien Landschaft, am Wegesrand, im eigenen Garten oder heimischen Blumenkasten für ein zusätzliches Bienen-Nahrungsangebot sorgen und zugleich einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz in Wurzen leisten“, hofft Schumann auf ein breites Echo seiner Idee.

Wichtig ist: Wer den außergewöhnlichen Service nutzen möchte, sollte zumindest etwas Kleingeld einstecken haben – pro Kapsel eine 50-Cent-Münze. Der Erlös wandert allerdings nicht in die Tasche des Automatenaufstellers, sondern fließt zu 100 Prozent in weitere Umweltprojekte. „Übrigens reicht eine Kapsel bei ordnungsgemäßer Aussaat für drei bis fünf Quadratmeter, und die leeren Plastekugeln können kostenfrei in unserem Briefkasten zurückgegeben werden, um Abfall zu vermeiden.“

Großer Tag für das fleißige Insekt: Am 20. Mai ist der Weltbienentag, um an die Bedeutung der Biene für die Menschen zu erinnern. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zuletzt verweist Schumann noch auf den Weltbienentag am 20. Mai. Diesen will er vor Ort feiern. Wie, bleibt aber vorerst sein Geheimnis.

Wenn es um Bienen, Hummeln, Schmetterlinge & Co. geht, engagieren sich in der Muldestadt auch andere. Zum Beispiel schuf der Evangelisch-Lutherische Friedhof Wurzen im Vorjahr auf 300 Quadratmeter ein Paradies für Insekten. Damals kündigte Friedhofsverwalter Paul Schütz an, über die bundesweite Aktion „BienenBlütenReich“ des Netzwerkes „Blühende Landschaften“ weitere Areale zu erschließen und löst nunmehr das Versprechen ein.

Ende März wurde auf einer weiteren öffentlichen Fläche von 400 Quadratmeter ein- und mehrjähriger Blühsamen ausgesät. Unterstützung und Beratung für das aktuelle Projekt erhielt der Friedhof als Partner des Netzwerkes „Blühende Landschaften“ durch die Gemeinschaft. „Uns liegt der Schutz der Insekten am Herzen, und wir wollen in Wurzen den Blütenbesuchern einen reich gedeckten Tisch bieten.“ Darüber hinaus, betont Schütz, entstehe ein buntes und abwechslungsreiches Bild, welches das Auge des Betrachters erfreut. Die Resonanz spricht für sich. „Viele Friedhofsbesucher haben uns positive Rückmeldungen gegeben und dadurch das Vorhaben bestärkt.“

Inmitten der blühenden Pracht: Friedhofsverwalter Paul Schütz (Mitte), sein Stellvertreter Norbert Kröger (l.) und Imker Dieter Peche. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der neue Lebensraum freut ebenso Friedhofsimker Dieter Peche, der auf dem Gelände zehn Bienenmagazine betreut und laut Schütz bald kleine Führungen anbieten kann.

Das Netzwerk „Blühende Landschaften“ startete vor vier Jahren gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben, Kommunen und regionalen Initiativen die Aktion „BienenBlütenReich“. 2020 entstehen dank des Einsatzes und finanziert durch Spenden deutschlandweit mehr als 160 Hektar insektenfreundliche Blühwiesen. Schon deshalb wirbt Friedhofsverwalter Schütz: „Wie wir kann jeder Bürger Blühpate werden und sich für mehr Blütenvielfalt im eigenen Umfeld einsetzen.“

Mehr dazu unter www.bienenblütenreich.de

