Naturschutzhelfer Bernd Holfter beringt die Dehnitzer Turmfalken

Wurzen/Dehnitz

Sechs Ringe hatte Bernd Holfter am frühen Mittwochabend mit nach Dehnitz gebracht. Und damit eine Punktlandung hingelegt. Denn exakt so viele Turmfalken-Jungen befanden sich im Dachgeschoss des Landgasthofes untergebrachten Falkenkasten. „Im Moment sind die Ringe knapp, weil in diesem Jahr das Überangebot an Feldmäusen wegen der Bruttrieb bei Falken und Eulen besonders stark ausgeprägt ist und wir von der Zahl der Gelege förmlich überrollt worden sind“, berichtet der ehrenamtliche Naturschutzhelfer, der seit 1977 zur Beringung wildlebender Vögel berechtigt ist.

Beringung in Dehnitz mit Gästen – in Otterwisch ohne

Und der ein regelmäßiger Gast von Gasthofbetreiberin Kathrin Lehne ist. „Im Gegensatz zu einem Kirchturm ist unser Dachgeschoss insbesondere für Kinder gut zugänglich, weshalb wir in jedem Jahr Interessenten zur Beringung einladen“, so die Gasthofbetreiberin. Dieser folgten in diesem Jahr rund zwei Dutzend Naturfreunde ins Dachgeschoss des Dehnitzer Landgasthofes, wo Bernd Holfter die kurz vor der Flügge stehenden sechs Jungtiere mit sicherer Hand aus dem Kasten nahm, mit einem Ring versah und sich mit ihnen anschließend auf eine Streichelrunde begab.

„Im Unterschied zu Säugetieren stellt aufgrund des bei Vögeln gering ausgeprägten Geruchsinnes das Berühren der Jungtiere kein Problem dar“, stellte der 68-Jährige Grimmaer klar, der seit 1978 nach eigenem Bekunden über 10 000 Vögel beringt hat. „In diesem Jahr ist die Arbeit besonders intensiv, weil gefühlt in jedem Loch eine Schleiereule oder ein Turmfalke nistet“, so Holfter, der die Beringung als gutes Hilfsmittel bezeichnet, um mehr über Vögel zu erfahren.

Seit 2005 für die Schleiereulen und Falken im Altkreis unterwegs

In Dehnitz ist der Naturschutzhelfer bereits seit 2005 alljährlich im Rahmen seiner Dokumentationstätigkeit im Altkreis Grimma im Bereich Schleiereulen und Turmfalken im Einsatz. „In meiner Wahrnehmung läuft der gesamte Prozess zeitlich in etwa gleich großen Intervallen ab, sprich auf eine dreiwöchige Hochzeit folgt etwa eine drei Wochen lange Brut, und nach drei weiteren Wochen sind die Jungvögel flügge“, berichtet Kathrin Lehne.

Von Roger Dietze