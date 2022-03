Naunhof

46 Geflüchtete – die meisten Frauen und Kinder – aus der westukrainischen Stadt Chemelnyzkij sind am Donnerstag in Naunhof angekommen. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden sie im Freizeitzentrum Haus Grillensee einquartiert. Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) und ihr Team versorgten sie mit dem Nötigsten und bereiteten die Anmeldung beim Ausländeramt des Landkreises vor. Für den darüber hinaus mitgereisten pflegebedürftigen Mann organisierte Landrat Henry Graichen (CDU) gemeinsam mit dem Sozialamt die Unterbringung in einem Grimmaer Heim. Die Flüchtlinge werden bis Ende März im Haus Grillensee bleiben und dann andere Unterkünfte im Landkreis beziehen.

Von lvz