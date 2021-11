Naunhofer Kinderarzt klagt über Impfstoff-Mangel

Muldental/Naunhof

Peter Fischer ist von seinem Naturell her ein eher ausgeglichener Zeitgenosse. In dieser Woche allerdings ist dem Naunhofer Kinderarzt der Kragen geplatzt. Was war geschehen?

Der einstige Oberarzt auf der Intensiv- und Neonatologischen Station des St. Georg-Klinikums hatte sich dazu bereiterklärt, an der Impfkampagne mitzuwirken. Stundenlang brüteten ihm zufolge seine Schwestern über der Terminplanung, und dann ereilte das Praxisteam die Hiobsbotschaft: Statt der bestellten fünf Ampullen des Biontech-Impfstoffes konnte ihm die Apotheke lediglich deren zwei anbieten.

Unverständnis über die Politik

Mit dem Hinweis darauf, dass sich an dieser Situation nach Lage der Dinge auch in der nächsten Woche nichts ändern werde. „Mein Bestellbuch ist voll mit Menschen, die sehnlichst auf die Impfung oder eine Boosterung warten und denen ich nun absagen muss“, beklagt Fischer.

Und kann nicht nachvollziehen, dass die Politik einerseits vollmundig verkündet, es sei genügend Impfstoff vorhanden und alle sollten sich impfen lassen, und andererseits jene, die dies tun wöllten, abgewiesen werden müssten. Kurz: Es könne nicht sein, dass die Grundvoraussetzung zur Bekämpfung der Pandemie, nämlich ausreichende Impfkapazitäten, nicht vorhanden sind.

Keine schnelle Lösung

Er sei Kinderarzt und wisse darum, dass sich die Mehrzahl seiner Facharztkollegen nicht an der Corona Impfaktion beteiligten. „Ich habe mir aber gesagt, dass ich helfen müsse, wenn eine Notlage ist“, so der Mittfünfziger. Nun allerdings stehe er als der Böse da und zöge den Unmut und die Verzweiflung der Leute auf sich. „Das ist nicht gerade ermutigend, und der Pandemie werden wir so auch nicht beikommen“, gibt Fischer seiner Sorge Ausdruck.

Lesen Sie auch:

Sächsische Impfkommission will Corona-Kinderimpfung empfehlen

Corona-Lage in Sachsen: „Wir können gar nicht so schwarz malen, wie die Situation jetzt werden wird“

Eine Sorge, die Sylvio Mahla nachvollziehen kann. Allein auch der Naunhofer Fachapotheker hat keine schnelle Lösung für das Problem parat. „Die Politik hat die Ausgabe des Biontech-Impfstoffes gekürzt, um die sich aufhäufenden Moderna-Bestände abzubauen“, so der Betreiber der Engel-Apotheke.

Biontech und Moderna vergleichbar

Mahla bestätigt, dass das Thema derzeit viel Frust verursache. Er plädiert aber dafür, Ruhe zu bewahren, und ist optimistisch, dass sich die Sache früher oder später „wieder einrenken wird“. „Der Impfstoff von Moderna ist hinsichtlich seiner Wirksamkeit mit dem von Biontech vergleichbar, aber auch seine Zurverfügungstellung dauert etwa eine Woche“, so der Naunhofer Apotheker. Ein weiteres Problem bestehe darin, dass jede Moderna-Ampulle zehn Impfungen enthalte. „Kann ich als Arzt am Tag nur fünf verimpfen, wandert die andere Hälfte in den Müll.“

Fatales Signal an Patienten und Ärzte

Ein Problem, das Peter Fischer bestätigt. „Die Organisation ist schon bei den sechs Spritzen schwierig, die eine Biontech-Ampulle enthält.“ Zudem könne er nur einen Impfstoff mit gutem Gewissen verimpfen, zu dem er selbst Vertrauen habe. „Da das Moderna-Vakzin zudem erst ab einem Alter von 30 Jahre zugelassen ist, macht es keinen Sinn in einer Praxis, in der viele Jugendliche geimpft werden“, gibt der Naunhofer Kinderarzt zu bedenken.

Hinzu komme, dass er aus persönlicher Erfahrung nichts davon halte, mit einem anderen Impfstoff zu boostern als mit dem, mit welchem die Grundimmunisierung erfolgt ist. „Es ist aus meiner Sicht ein fatales Signal an Patienten und Ärzte, wenn trotz enormer Dringlichkeit der Impfung ein Impfstoff, der eigentlich vorhanden ist, bewusst zurückgehalten wird“, so Fischer.

Von Roger Dietze