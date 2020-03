Nemter Feuerwehr bekommt neues Gerätehaus

Wurzen/Nemt

Darauf haben die Nemter Feuerwehrleute schon lange gewartet: Sie bekommen ein neues Gerätehaus. Zur Ortschaftsratssitzung wurde das Projekt jetzt öffentlich vorgestellt. In der ersten Märzwoche soll der Bauantrag eingereicht werden.

„Wir haben mehrere Varianten geprüft, die jetzt vorliegende ist mit der Feuerwehr abgestimmt und erfüllt die Anforderungen des Raumprogrammes für zwei Stellplätze“, berichtete Konstanze Neudert, im Bauamt der Stadtverwaltung Wurzen für Stadtplanung verantwortlich. Eine frühe Variante sah die Feuerwehr noch als Nachnutzer des ehemaligen Gemeindeamtes. „Aber sie passt dort nicht rein.“ Jetzt soll der Neubau auf dem linken Nachbargrundstück der Wehr am Schulweg errichtet werden. Dafür hat die Stadtverwaltung dem Privateigentümer eine andere Fläche zur Verfügung gestellt. „Der Grundstückstausch ist bereits in Sack und Tüten“, so Neudert. Das habe zudem den Vorteil, „dass der Betrieb des alten Gerätehauses während der Bauzeit aufrechterhalten werden kann“.

Thiel : Keineswegs überdimensioniert

Vorgesehen vom Wurzener Planungsbüro Andreas Kewitz ist ein Haupthaus, an das sich eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen anschließt. Dieser vorgelagert befindet sich die vorgeschriebene Aufstellfläche für die über den Schulweg ausrückenden Fahrzeuge. Im Erdgeschoss des Haupthauses verteilen sich auf 151 Quadratmeter die Umkleideräume für 21 Männer und 16 Frauen mit den entsprechenden Sanitärbereichen, Lager und Werkstatt; im Obergeschoss sind Büro, Schulungsraum, Teeküche und Sanitärräume geplant. „Keineswegs überdimensioniert“, befand Ortschaftsratsvorsitzender Enrico Thiel.

Diskussion löste allerdings die Anordnung der PKW-Stellplätze hinter dem Gerätehaus und die mehrfach abbiegende Zufahrt dorthin aus. Man sei gewissen Zwängen unterworfen, begründete Neudert dies. Mit der Linienführung „werden im Alarmfall sich kreuzende Wege mit ausrückenden Fahrzeugen vermieden und außerdem dem Wunsch der Wehrleitung entsprochen, den Übungsplatz hinter dem alten Gerätehaus zu erhalten“.

Auf dem Paper steht es schon: das neue Gerätehaus für die Nemter Feuerwehr. Quelle: Kewitz

Zu eng und veraltet

In diesem geht es ziemlich eng zu. Das alte Gerätehaus verfügt nur über einen Stellplatz, auf dem das Tragspritzpumpenfahrzeug mit Wasser (TSFW), Baujahr 1995, steht. „Laut Feuerwehrbedarfsplan des Landkreises sind für Nemt aber zwei Stellplätze ausgewiesen“, sagt Neudert. Die Kameraden hatten das Gebäude 1988 in Eigenleistung hochgezogen, erzählt Wehrleiter Sebastian Weichert (42), der die Truppe seit 2018 leitet. „Aber heute entspricht es in keiner Weise mehr den Bestimmungen.“ Die Elektrik ist veraltet, das Dach mit Asbest gedeckt. Die Kameraden müssen sich in der im Winter eisigen Fahrzeughalle umkleiden.

Aktuell zählt die Nemter Wehr 16 Aktive und neun Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung sowie eine 32-köpfige Kinder- und Jugendwehr. Im vergangenen Jahr wurde die Wehr zu zehn Einsätzen alarmiert, vorwiegend im Bereich der technischen Hilfeleistung.

Neubau kostet 780000 Euro

„Die Feuerwehr ist sehr aktiv, macht auch viel Kinder- und Jugendarbeit. Deshalb sind wir als Kommune interessiert, den ehrenamtlich tätigen Kameraden auch optimale Bedingungen zu schaffen“, betonte Neudert. Unterm Strich kostet der Neubau 780.000 Euro. Zu pass kommt der Stadtverwaltung, dass der Fördermittelsatz laut Neudert angehoben wurde – auf eine Festförderung von 430.000 Euro für zwei Stellplätze. „Deshalb kommen wir mit den Baukosten gut klar.“ Mit der Zuweisung der Mittel rechnet man im Stadthaus im April, und bei etwa fünf Monaten Bearbeitungszeit für den Bauantrag könnte noch in diesem Jahr der Grundstein gelegt werden.

Die massiv gebaute alte Fahrzeughalle soll als Abstellmöglichkeit erhalten bleiben. Was Weichert begrüßt: „Das gibt uns mehr Spielraum für die Jugendwehr.“ Außerdem könne die Wehr, die bei Weihnachtsmarkt, Osterfeuer und Dorffest mitmischt, den zusätzlichen Platz zum Beispiel zum Unterstellen von Heizpilzen und Biertischgarnituren gut gebrauchen.

Von Ines Alekowa