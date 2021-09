Nerchauer Kleingärtner reibt sich die Augen: Meine Petersilie ist ganz weiß

Grimma/Nerchau/Colditz

Seit über 20 Jahren erfreue er sich an seinem Garten an der Nerchauer Trift, doch so etwas habe er noch nie gesehen: „Immer mehr Blätter färben sich weiß“, ist Roland Graupner verzweifelt. Vor allem gehe das nun schon seit Juni so. Er könne sich das Phänomen nicht erklären, traue sich gar nicht mehr recht, etwa die Petersilie zu essen, erklärt der 74-Jährige.

Er habe noch niemanden gefunden, der eine Erklärung parat hätte: „Aber es muss doch Experten geben.“ In einigen der Blätter sei die grüne Farbe vollständig verschwunden. Man könne die Aderung zwar noch erkennen, aber normal sei das nicht mehr. Ob bei dreiblättriger Zitrone, Hibiskus, Thymian oder Silberkerze – überall macht er ähnliche Beobachtungen.

Mehltau ist auszuschließen

Mehltau sei es nicht, ist der Rentner überzeugt. Das würde dann ja so aussehen, als hätte man die Pflanze mit Mehl eingestäubt. Aber, nein, das sei hier nicht der Fall. Die Süßkirsche habe gleich nach der spärlichen Ernte ihre Blätter verloren, der Walnussbaum vom Nachbarn sehe nicht gut aus, der Mais auf dem angrenzenden Feld verdiene den Namen nicht.

Graupner und seine Frau Iris kommen aus Leipzig. Auch dort sei ihm die Weißfärbung in diesem Sommer verschiedentlich aufgefallen. Zwar trägt der Rentner erkennbar keinen Aluhut, doch habe er vor einiger Zeit ein Flugzeug beobachtet, das über der Region kreiste: „Vielleicht wurde da ja Kerosin abgelassen?“ Und was sei eigentlich mit der Giftwolke von Leverkusen?

Regionalverband kennt keine weiteren Fälle

Aber dann, so die Vermutung, müssten die Schäden weiträumiger sein. Nachfrage in Wurzen bei Frank Lichtenberger, Präsident vom Muldentaler Regionalverband der Kleingärtner: Sind in der Region auch andere von der Weißfärbung betroffen? „Nein, in dieser Richtung ist mir nichts zu Ohren gekommen.“

Die LVZ holt sich Rat ein, konfrontiert die 74-jährige Aline Hanschmann in Grimma mit mehreren Blättern aus dem Nerchauer Garten. Für die promovierte Diplom-Agraringenieurin, die am Institut für Düngungsforschung in Leipzig tätig war, ist die Sache klar: „Hier muss ein Nährstoffmangel vorliegen.“ Je heller die Blätter, desto größer sei der Mangel.

Zusammenhang mit Wetterlage wahrscheinlich

Da es nach langer Trockenheit in diesem Jahr viel geregnet habe und es auch warm gewesen sei, schossen die Pflanzen buchstäblich ins Kraut, sagt die ausgewiesene Expertin. Und sie fügt hinzu: „Je stärker das Wachstum, desto höher der Bedarf an Nährstoffen. Gibt es im Boden einen Mangel, macht er sich dann besonders bemerkbar.“

Die Pflanze sei deshalb aber noch lange nicht krank, bemerkt die sachkundige Grimmaerin. Die Graupners in Nerchau könnten ihre Petersilie auch weiterhin bedenkenlos essen – „auch wenn die vielleicht nicht so gut schmecken sollte.“ Vermutungen, es könne an Pflanzenschutzmitteln liegen, erteilte sie eine Absage.

Kein Grund zu Panik

Anstelle des Nerchauer Ehepaares würde sie zunächst abwarten, ob sich die Sache von alleine auswächst. Andernfalls rate sie den Kleingärtnern dringend eine Pflanzen- und Bodenanalyse. Dafür gebe es in der Region entsprechende Anbieter. Sollte sich der Nährstoffmangel bewahrheiten, könne gezielt gedüngt werden.

Lutz Dencker in Colditz ist bekannt als Pflanzendoktor. Er berät auch den Muldentaler Regionalverband der Kleingärtner. Als er die weiße Petersilie aus Nerchau zu Gesicht bekommt, erschrickt er beinahe: „Ich muss zugeben, dass ich es noch nie so schlimm gesehen habe. Da scheint mir neben Eisen auch Magnesium zu fehlen.“

Colditzer für erweiterte Bodenanalyse

Er bestätigt die Argumentation von Aline Hanschmann, bezweifelt aber, ob die Pflanzen in ihrem Zustand den Dünger überhaupt aufnehmen könnten: „Ihr Stoffwechsel ist regelrecht zusammengebrochen. Da geht es den Pflanzen wie uns Menschen: Wenn wir nach einer Magenverstimmung fettes Fleisch essen, nützt uns das wenig.“

Daher empfiehlt der Colditzer Pflanzendoktor eine erweiterte Bodenanalyse und später einen Dünger mit hohem Anteil an Spurenelementen. Roland Graupner begutachtet derweil Kletterhortensie, Holunder und Brennnesseln. Auch sie verfärben sich seit dem Sommer hell: „Vielleicht spielt das Schichtenwasser eine Rolle?“

