Der Vorsitzende des Kreisverbandes Mulde-Collm, Olav Chemnitz, wurde am Sonnabend beim Jubiläums- und Sommerfest der sächsischen Arbeiterwohlfahrt ausgezeichnet. Den Ostrapark in Dresden, wo der Awo-Landesverband Sachen mit zahlreichen Gästen sein 100-jähriges Bestehen feierte, hatte auch ein fast voll besetzter Bus mit Mitgliedern aus den Mulde-Collmer Ortsvereinen angesteuert.

Gefeiert wurden „100 Jahre gemeinsames Wirken, 100 Jahre Solidarität sowie 100 Jahre gelebtes Mitgefühl und Engagement“, informiert Kreisverbandsprecherin Corinna Karl-Sander. „Unser Kreisverband durfte sich über eine besondere Ehrung freuen und gestaltete den Abend durch seine begabten Linedancer des Ortsvereins Ländliches Muldental-Nerchau mit.“ Wochenlang hatten sie dafür geprobt.

Mit Awo-Präsident Wilhelm Schmidt und Awo-Landeschefin Margit Weihnert zur Feier 100 Jahre Arbeiterwohlfahrt Sachsen: Geschäftsführer Daniel Schippan (2.v.l.) und Vorsitzender Olav Chemnitz (r.) vom Kreisverband Mulde-Collm. Quelle: Arbeiterwohlfahrt

Zweistündiges Programm und Ehrenmedaille für Heimleiter

Während des zweistündigen Festprogramm, durch das Ingo Dubinski und Silke Fischer führten, wurden Menschen ausgezeichnet, die sich im Ehren- oder Hauptamt engagieren und ihr Leben der Arbeiterwohlfahrt widmen. Olav Chemnitz, der in Höfgen und Wurzen Wohnheime für Menschen mit Behinderung leitet und zudem Vorsitzender des Awo-Ortsvereins Grimma ist, bekam die Ehrenmedaille des Landesverbandes verliehen. Chemnitz habe seine Einrichtungen liebevoll gestaltet, sei bei den Bewohnern und ebenso als Chef beliebt, sagte Landesvorsitzende Margit Weihnert. Er übernehme regelmäßig Wochenenddienste und in „Notzeiten“ nicht selten den Dienst. „Für ‚seine Bewohner‘ setzt er sich ein und will sie gesellschaftlich integrieren. Seit vielen Jahren fährt er mit ihnen in den Urlaub, macht Ausflüge und ist ihnen auch menschlich sehr nah“, lobte Weihnert.

Während der 100-Jahr-Feier der Arbeiterwohlfahrt Sachsen wurde in Dresden der Vorsitzende des Awo-Kreisverbandes Mulde-Collm, Olav Chemnitz, mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. Quelle: Arbeiterwohlfahrt

Wurzen galt in der Weimarer Republik als Hochburg der Awo

Im Jahr 1919 hatte die Sozialdemokratin und Frauenrechtlerin Markie Juchacz den Wohlfahrtsverband gegründet. Die Anfänge der Arbeiterwohlfahrt im Muldental reichen ins Jahr 1923, als sich der Awo-Ortsausschuss Leipzig bildete. Im Unterbezirk Wurzen-Grimma-Oschatz waren im darauf folgenden Jahr 25 Wohlfahrtspflegerinnen und Armenpflegerinnen im ständigen Einsatz für die Notleidenden der Region, informiert Karl-Sander. 1932 habe es bereits 95 Ortsausschüsse in Westsachsen gegeben, einer davon in Colditz.

Und das Gebiet Wurzen mit seinem Ortsverein habe in der Weimarer Republik als Hochburg der Awo gegolten. Von den Nationalsozialisten verboten und auch in der DDR nicht erlaubt, wurden die Awo-Strukturen erst nach 1990 hier wieder aufgebaut. Der Kreisverband Mulde-Collm gründete sich im April 1993 im Brandiser Schloss. Er hatte im vorigen Jahr sein 25. Jubiläum begangen.

Von LVZ