Netzwerk für demokratische Kultur in Wurzen feiert Geburtstag – ein Jahr lang

Wurzen

Das Netzwerk für demokratische Kultur (NdK) feiert sein 20-jähriges Bestehen und das ein ganzes Jahr lang. Der Auftakt für den runden Geburtstag des Vereins findet am 7. Dezember mit einer Lesung rund um Harry Rowohlt und einer Kochbuch-Präsentation im Bürgerzentrum D 5 ( Domplatz 5) statt.

„Wir möchten unsere Gäste ab jetzt mit auf eine Reise nehmen, die ein Jahr lang zwanzig Veranstaltungen und Projekte bietet, die uns an Orte und zu Begegnungen bringt und die Teil unserer Geschichte sind“, kündigt Martina Glass, seit 2015 Geschäftsführerin des Vereins, an.

Hommage an den Übersetzer und Essayisten Rowohlt

Den Startschuss am 7. Dezember ab 20 Uhr gibt eine Hommage an den zu Lebzeiten mit dem NdK verbundenen Autoren, Übersetzer und Essayisten Harry Rowohlt (1945 – 2015). Der Verleger Klaus Bittmann wird aus Rowohlts Briefen an das NdK und aus anderen Köstlichkeiten lesen. „Dazu zeigen wir filmische Bonmots, Ausschnitte aus Lesungen und servieren natürlich irischen Whiskey – Harry würde es gefallen“, so Glass. Der Eintritt beträgt fünf, ermäßigt 3,50 Euro.

Bereits ab 17 Uhr lockt allerdings eine originelle Buchpräsentation in das Haus, zu der das NdK ein Buffet kredenzt. Zehn Frauen aus Borna und Wurzen, die für das Projekt „Hier bin ich, hört mir zu ...“ nicht nur in ihre Küchen baten, sondern auch die Tür zu ihrem Leben öffneten, haben interessante Geschichte (n) zu erzählen. Es entstand an zahlreichen gemeinsamen Nachmittagen und Abenden mit viel Freude und Unterhaltung ein Kochbuch der besonderen Art, verrät Glass.

„Wir nehmen es wörtlich, dass das Kochen verbindet und laden ein, das Projekt, die Frauen und das Kochbuch, in dem nun Geschichten und Rezepte stehen, kennenzulernen.“

2001 erwarb der Verein den heutigen Sitz Domplatz 5

Infotafel des historischen Hauses, das im Juni 2006 als Kultur- und Bürgerzentrum D 5 eröffnet wurde. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Im Übrigen wurde das NdKam 6. Dezember 1999 von einer Handvoll Jugendlicher in einer unbeheizten Hinterhof-Wohnung der Karl-Marx-Straße 17 gegründet. Ziel sei es gewesen, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem demokratische Ideen gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden konnten. 2001 erwarb der Verein das historische Gebäude Domplatz 5. Jedoch fehlten zunächst die erforderlichen Gelder einer Sanierung, sodass erst einmal nur Büroräume in der Bahnhofstraße angemietet wurden. In Juni 2006 konnte schließlich dank vieler ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden und mit Hilfe eines Kredites das heutige Kultur- und Bürgerzentrum D 5 teilweise eröffnet werden.

>> Mehr Nachrichten aus der Region Wurzen lesen Sie hier

Von Kai-Uwe Brandt