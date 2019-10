Neue Ausstellung dokumentiert die Nachwendejahre in Wurzen

Wurzen

Einen Vorgeschmack auf das, was ab 20. Oktober in der Stadtgalerie im Alten Rathaus zu sehen ist, haben die Besucher der Lesung mit Cordia Schlegelmilch bereits Anfang Oktober erhalten. Damals stellte die Berliner Soziologin und Fotografin im Museum Wurzen ihr neues Werk „Eine Stadt erzählt die Wende“ vor. Dabei präsentierte sie im Buch zahlreiche Bilder, die während ihrer Aufenthalte zwischen 1990 bis einschließlich 1996 in der Muldestadt für eine Langzeitstudie entstanden.

Schlegelmilch bannte 9000 Motive auf Negativ

Alles in allem bannte Schlegelmilch 9000 Motive auf Negativ, mehr als die Hälfte davon in den Jahren 1990 bis 1992. Ihre Absicht sei es gewesen, ohne kritischen Blick das Authentische festzuhalten, merkt sie an. Wohl auch deshalb dokumentieren die Bilder auf eindrucksvolle Weise den provisorischen Übergang der ersten Nachwendejahre. Nur eine kleine Auswahl von etwas über 100 Zeitzeugen der „Veränderung in atemberaubendem Tempo“ zeigt ab Sonntag die aktuelle Schau aus Anlass der Friedlichen Revolution vor 30 Jahren. Organisiert wurde die weckende Erinnerung vom Wurzener Geschichts- und Altstadtverein, in Kooperation mit dem Museum sowie der Autorin, die zur Vernissage ab 11 Uhr anwesend sein wird.

Buchautorin Cordia Schlegelmilch: Die promovierte Soziologin und Fotografin führte von 1990 bis 1993 in Wurzen eine Langzeitstudie durch und führte 170 Interviews. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Gäste der Ausstellung werden Aha-Erlebnis haben

„Ich kann schon heute allen Besuchern unserer Stadtgalerie versprechen, dass sie beim Betrachten der Fotografien ein Aha-Erlebnis haben werden“, verspricht Raymund Töpfer, Verwaltungsleiter des Museums. Denn es gebe jede Menge zu entdecken, unter anderem „manch Vertrautes, das aus dem Stadtbild verschwunden ist“. Jedoch wollen die Initiatoren eines nicht: „Weder einer vergangenen Zeit nachtrauern noch diese verdammen, sondern an das erinnern, was dazu gehört.“ Schlegelmilchs Motive, fügt Töpfer an, beleuchten den provisorischen Übergang vom „Nicht-Mehr“ zum „Noch-Nicht“ – geschlossene Gaststätten und Läden, neue Werbetafeln sowie Spuren der vergangenen Wahlen. In den Sucher ihrer Kamera nahm die gebürtige Magdeburgerin das Grau in Grau teils ruinöser Altstadthäuser, marode Industrieanlagen, aber ebenso Menschen, die in eine neue Zukunft blickten.

Bilder wecken das Bewusstsein für Vergänglichkeit

Viele der Fotos werden Wurzenern bekannt sein – die alte Tankstelle in der Dresdener Straße oder der „Fabi“-Markt (Fabelhaft billig!), der im Oktober 1990 im wahrsten Sinne des Wortes sein Zelt in der Rosa-Luxemburg-Straße aufschlug. Wie nachhaltig Bilder das Bewusstsein der Vergänglichkeit wecken können, bewies Schlegelmilch nämlich vor 18 Jahren mit ihrer Ausstellung „Ankunft in 0-725 Wurzen“ an gleicher Stelle in der Galerie. 2006 veröffentlichte die promovierte Soziologin zudem einen Bildband unter dem Titel „Wurzen – Wendezeiten, Zeitenwende“.

Wurzener Langzeitstudie ist ein Schatz

Für Töpfer und den Geschichtsverein sind Schlegelmilchs Arbeiten ein wahrer Schatz, da keine andere Stadt über eine derartige Langzeitstudie während des Umbruchs begleitet wurde. Zum Gesamtpaket zählen ferner Interviews (450 Tonbandkassetten à 90 Minuten) mit 170 Personen, die die Wissenschaftlerin führte. „Diese kollektive Erzählung vermittelt eindringlich die unterschiedlichen Gefühle von Angst, Freude, Aufbruchstimmung und Entschlossenheit, aber auch Verbitterung und Enttäuschungen in dieser Zeit, die für unsere Gegenwart von Bedeutung sind“, heißt es im Nachwort des aktuellen Buches „Eine Stadt erzählt die Wende“.

Eröffnung der Ausstellung „30 Jahre Friedliche Revolution“ am 20. Oktober ab 11 Uhr in der Stadtgalerie, Altes Rathaus

Von Kai-Uwe Brandt