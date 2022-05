Neue Besucherregeln an Muldentalkliniken

Wurzen/Grimma

Die Muldentalkliniken haben ihre Besucherregelungen geringfügig angepasst. An wichtigen Vorsichtsmaßnahmen ändert sich allerdings nichts: „Nach wie vor müssen Besucher mit dem Betreten des Krankenhauses eine FFP2-Maske tragen“, informiert Unternehmenssprecherin Beatrix Hundt. Auch der Nachweis eines tagaktuellen Corona-Tests bleibe Pflicht. Das Testen in den Muldentalkliniken sei für Besucher ab dem 7. Mai allerdings nicht mehr möglich, heißt es weiter. Selbsttest werden nach wie vor nicht akzeptiert. „Wir berücksichtigen ausschließlich Schnelltests, die durch Fachpersonal in einem Corona-Testzentrum, Arztpraxen, Krankenhäusern oder Apotheken durchgeführt wurden.“ Deshalb gelte es besonders am Wochenende zu beachten, dass nur wenigeTesteinrichtungen geöffnet sind.

Pro Tag ein Besucher für eine halbe Stunde

Pro Tag dürfen Patienten in den Einrichtungen der Muldentalkliniken nur einen Besucher empfangen, jedoch handelt es sich nicht mehr um eine vorab festgelegte Person. „Der Besuch ist für eine halbe Stunde in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr gestattet“, so die Sprecherin weiter. Termine sind wie bisher über das Besuchssystem unter www.muldentalkliniken.besuchssystem.de online zu buchen. Wer kann keinen Online-Zugang hat, kann montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr unter der Nummer 03437/9378-1416 einen Besuch vereinbaren.

Weiter gilt: Patienten, die auf der Corona-Station liegen, dürfen niemanden empfangen. Lediglich in Ausnahmefällen ein Besuch nach Rücksprache möglich.

Testzentren in Grimma:

Mobiles Testzentrum am Krankenhaus, Kleiststraße 5, Grimma Täglich von 13.30 Uhr bis 17 Uhr

Testzentren in Wurzen

Teststelle auf dem REWE-Parkplatz, Dresdener Straße 59, Wurzen Mo. bis Sa. 8 bis 18 Uhr, So. 10 bis 16 Uhr

Testzentrum am Obi-Markt, Collmener Straße 12, Wurzen Mo. bis Sa. 8 bis 19 Uh

Von sp