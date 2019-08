Wurzen

Geocaching – mit dem Smartphone oder einem GPS-Gerät in der Natur versteckte Schätze finden: Eben das erlebten jetzt 16 Mädchen und Jungen bei ihrem Ausbildungsstart zum Junior-Ranger. Während des einjährigen Durchganges, den die Volkshochschule ( VHS) Muldental in Kooperation mit dem Verein Geopark Porphyrland veranstaltet, treffen sich die Kinder jeweils an einem Sonnabend im Monat immer an einem anderen Ort der Region.

Kurs soll auch Gruppenarbeit und Teamgeist fördern

Der Auftakt fand diesmal in der historischen Wassermühle in Höfgen statt. Ziel sei es, so die VHS, den Zehn- bis Zwölfjährigen die Besonderheiten des Muldentals nahezubringen. Begleitet werden die künftigen Junior-Ranger dabei von erfahrenen Natur- und Umweltfachleuten. Schließlich stehen Themen rund um den Wald, die Geologie sowie Flora und Fauna im Mittelpunkt des Programms. Aber nicht ausschließlich – auch gute Zusammenarbeit ist gefragt. „Beim Teamtraining werden die Teilnehmer als Gruppe spielerisch schwierige Aufgaben lösen“, berichtet Dozent Klaus Arweiler. Als nächstes besuchen die Kleinen die Außenstelle des Bundessortenamtes in Wurzen. „Wir wollen darüber hinaus Ziegelsteine aus Lehm herstellen oder im Teich keschern, um den Fang dann unterm Mikroskop zu betrachten.“

Naturcamp als krönender Abschluss für die Junior-Ranger

Weitere Schwerpunkte seien die Energiegewinnung und der Umweltschutz, Müllvermeidung und soziale Verantwortung. Das Ausbildungsjahr schließt übrigens mit einem Naturcamp ab, bei dem die Mädchen und Jungen ihre Zertifikate und natürlich ihre Junior-Ranger-Westen erhalten, um sich vielleicht später selbst im Junior-Ranger-Team der VHS Muldental für die Natur zu engagieren.

Von Kai-Uwe Brandt