Neue Kita in Falkenhain bekommt Storchenkanal

Dank einer Ausschüttung im Rahmen des PS-Lotteriesparens der Sparkasse Muldental bekommt die Kita „Villa Regenbogen“ in Falkenhain Zugang zu einem Storchenkanal. Die nagelneue Kindertagesstätte, die am 1. April offiziell eröffnet wird, hat in Sichtweite einen hohen Schornstein, auf dem seit Jahren Weißstörche brüten. Um das Brutgeschehen von Meister Adebar besser beobachten zu können, wurde kürzlich einen Kamera an dem Horst installiert. Gerade noch rechtzeitig, denn schon in wenigen Wochen oder gar Tagen werden die Altvögel aus ihrem Winterquartier zurückkehren.

Fernsehener im Foyer des Kinderhauses

„An der Kamera werden sie sich nicht stören“, weiß der Otterwischer Storchenbetreuer Klaus Döge. Er selbst hat schon zahlreiche solcher Kameras an Storchennestern in Nah und Fern installiert. Und überall liefert die Technik gestochen scharfe Bilder ins Internet und somit auf heimische Computer oder Fernseher. Sehr zur Freude auch der Gemeinde Lossatal, die neben dem Fernseher im Foyer des Kinderhauses den Link auch auf der Homepage der Kommune einbauen wird.

Viele Partner am Projekt beteiligt

Doch nichts erledigt sich von alleine und neben der elektronischen Technik, kostet auch die Kamerahalterung und dessen Montage einige hundert Euro. Da kommt der Erlös der Sparkasse in Höhe von 1000 sehr gelegen. Doch es helfen noch weitere tierliebende Sponsoren aus. So trägt Patrick Lüdtke, der Geschäftsführer des angrenzenden Supermarktes „nah & frisch“ nicht nur die Kosten für den Hubsteiger, sondern auch zukünftig sämtliche Stromkosten für die Betreibung der Kamera. Auch IT-Experte Klaus Döge hat seine Arbeitsleistung nicht in Rechnung gestellt.

Wer neugierig geworden ist, kann die Einblicke in das Familienleben der Falkenhainer Störche auch auf der Homepage www.sachsenstorch.de verfolgen.

