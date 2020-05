Neue Macherner Pfarrerin verwaltet im Nebenjob Immobilien

Machern/Püchau/Bennewitz

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Machern-Püchau-Bennewitz hat wieder eine Pfarrerin – Lydia Messerschmidt. Die Pfarrstelle war seit Weggang von Barbara Lötzsch im September 2018 vakant. Am 26. April, als Gottesdienste nach der Corona-Zwangspause erstmals wieder mit einer auf 15 Leute begrenzten Teilnehmerzahl möglich waren, stand sie das erste Mal auf der Kanzel in Machern. Allerdings noch ohne Ordination. Diese war für Anfang April vorgesehen, musste aber wegen Corona verschoben werden. Sie soll nun voraussichtlich am 21. Juni, 14 Uhr, in der Macherner Kirche stattfinden. „Es ist schade, dass ich nicht mit einem festlichen Gottesdienst anfangen konnte, aber trotzdem konnte ich meine Arbeit aufnehmen“, sagt Messerschmidt. „Lediglich Taufen und Abendmahl sind nicht möglich. Denn so lange ich nicht ordiniert bin, darf ich die Sakramente nicht verwalten“, erklärt sie.

Improvisation gefragt

Messerschmidt nimmt den etwas holprigen Start ins Berufsleben gelassen: „Ich halte es da mit Ignatius von Loyola, den ich sehr schätze. Gott in allen Dingen suchen und finden – so lautet der spirituelle Auftrag, den er seinem Jesuitenorden mitgab.“ Notfalls ist Improvisation gefragt. „Zu Ostern, das wir leider nicht gemeinsam feiern konnten, habe ich meine Andacht in den Kirchen in Machern und Altenbach ausgelegt, sie ist außerdem im Internet abrufbar.“

Es ist die erste Pfarrstelle für Messerschmidt. 1989 in Rodewisch im Vogtland geboren, studierte sie in Leipzig Theologie und absolvierte ein zweieinhalbjähriges Vikariat in Schleußig, Plagwitz und Kleinzschocher. „Den ersten Einsatzort sucht man sich nicht aus, es ist eine Entsendungsstelle“, erklärt sie. Doch mit der Wahl, die die Landeskirche für sie getroffen hat, scheint die junge Frau sehr zufrieden zu sein. „Ich wurde herzlich empfangen, es klingelt immer mal jemand und bringt Blumen, sogar die Wohnung im Pfarrhaus war schön gemacht.“ Mit der S-Bahn habe sie zudem eine schnelle Anbindung nach Leipzig zu ihrem bisherigen Freundeskreis. Denn soziale Kontakte sind Messerschmidt wichtig. Schon jetzt schätzt sie deshalb das unkomplizierte Miteinander in den kleinen Orten ihrer Gemeinde. „Wenn ich über den Friedhof zur Kirche oder durch den Ort gehe, spreche ich die Leute an, stelle mich vor und erlebe ein herzliches Interesse.“

Ihre erste Predigt von der Kanzel der Macherner Kirche hat Lydia Messerschmidt schon gehalten. Quelle: Ines Alekowa

Neue Pfarrerin setzt auf Zusammenarbeit

Messerschmidt fängt in neuen Strukturen an. Seit Jahresbeginn sind die Kirchgemeinden Machern und Püchau-Bennewitz vereinigt zu einer Kirchgemeinde und Teil des neuen, aus vier Gemeinden bestehenden Schwesternkirchverbundes Borsdorf. Das bedeutet mehr Zusammenarbeit, ob bei regionalen Gottesdiensten, Weltgebetstag oder Familienfreizeiten. „Ich sehe das als Herausforderung, das kirchliche Leben in einem größeren Gebiet im Blick zu haben und zugleich in den einzelnen Orten zu stärken“, sagt die Pfarrerin, die gerade dabei ist, ihren Aktionsradius per Vespa zu erkunden. Dabei findet sie es beruhigend, dass nicht alles allein auf ihren Schultern lastet. „Es gibt ein reges Gemeindeleben und viele ehrenamtliche Helfer“, sagt sie. Natürlich bringe sie selbst Ideen mit, möchte den Kontakt zu Kita und Grundschule erneuern und zugleich die Familien mehr einbinden. Sie wolle Besuche zu runden Geburtstagen nutzen, um die 30- und 40-Jährigen näher kennen zu lernen, aber bei allem auch die Senioren nicht vergessen. Messerschmidt, deren große Leidenschaft neben der Musik – sie spielt Gitarre und singt gern – die Literatur ist, kann sich auch gut vorstellen, mit Lesungen noch mehr Leben in den Gemeindesaal zu bringen. „Aber als erstes möchte ich schauen, worauf das Interesse der Leute vor Ort gerichtet ist und dabei mitgestalten. Denn so verstehe ich auch meinen Dienst: Dass ich im Sinne der Gemeinde agiere.“

Gesprächsangebot aus dem Pfarrhaus

Respekt hat sie indes (noch) davor, dass sich Pfarrer im „zweiten Beruf“ auch um die kirchlichen Immobilien kümmern müssen. „Hier gilt es Konzepte zu finden, dass die für die Gemeindearbeit benötigten Objekte auch gut erhalten bleiben“, sagt sie. „Aber Pfarrer Handschuh hat die meisten Kirchen nach der Flut wieder auf Vordermann gebracht hat. Dafür bin ich sehr dankbar.“

Aktuell aber setzt noch Corona den Rahmen für ihre Arbeit, Seelsorge steht im Vordergrund. „Ich glaube, dass die Situation vielen zu schaffen macht, gerade Älteren, die allein zu Hause sind“, sagt Messerschmidt und bedauert, auch wenn es ein Netzwerk ehrenamtlicher Ansprechpartner gibt, dass ihr zu manchem Betroffenen noch die Kontakte fehlen. „Die Leute können aber gern im Pfarramt anrufen und um Hilfe fragen, wenn sie nicht weiter wissen“, sagt sie.

Von Ines Alekowa