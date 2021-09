Neue Rossmann-Filiale in Brandis öffnet Anfang 2022

Brandis

Die neue Rossmann-Filiale in Brandis vis-a-vis des Edeka-Marktes wächst. Wie die Dirk Rossmann GmbH auf LVZ-Anfrage bestätigte, soll die auf einer Grundfläche von 1010 Quadratmetern entstehende Filiale mit einer Verkaufsfläche von 770 Quadratmetern im ersten Quartal des nächsten Jahres ihre Türen öffnen.

Ein genauerer Termin könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden, da noch Baumaßnahmen ausstehen würden. Die derzeitigen Arbeiten auf der Baustelle würden die Vorbereitung der Gestaltung Außenanlage sowie Estrich- und Fliesenarbeiten beinhalten.

Eine von 2200 Filialen

Der Brandiser Stadtrat hatte im Frühherbst 2019 den Weg für die Drogerie-Kette freigemacht, indem er dem Verkauf des von Rossmann favorisierten und zu diesem Zeitpunkt mit einer Kindertagesstätte bebauten Grundstücks zustimmte.

Die Dirk Rossmann GmbH ist eine der größten Drogeriemarktketten Europas mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover. In der niedersächsischen Landeshauptstadt wurde 1972 auch die erste Filiale eröffnet. Das von Dirk Roßmann gegründete Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von etwa 10,3 Milliarden Euro und unterhält in Deutschland rund 2200 Filialen mit rund 33 400 Mitarbeitern.

Von Roger Dietze