Neue Sicherheitswächter für Bornas und Grimmas Revierstandorte gesucht

Landkreis Leipzig

Die Polizeidirektion Leipzig sucht aktuell Interessenten und Bewerber für die Sächsische Sicherheitswacht. Für diese ehrenamtliche Tätigkeit können sich zuverlässige und engagierte Bürgerinnen und Bürger bewerben. Ganz konkret werden Akteure auch für die Standorte des Polizeireviers Borna gesucht, hat Philipp Jurke, Sprecher der Polizei, informiert. Knapp einen Monat noch können sich Aspiranten anmelden.

Polizei ehrenamtlich unterstützen

Die Sächsische Sicherheitswacht ist ein Beispiel der Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und ihrer Polizei, teilt er mit. In ihren Reihen können Frauen und Männer die Beamten bei der Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aktiv unterstützen. Mit dieser Aufgabe übernehmen sie Verantwortung zum Nutzen aller, so Jurke.

Nach Ausbildung für Grundordnung eintreten

Interessenten für die Sächsische Sicherheitswacht müssen einige Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehören ein Alter von 18 bis unter 60 Jahren, ein guter Leumund und eine abgeschlossene Schul- beziehungsweise Berufsausbildung. Die Bewerber sollen die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Und natürlich müssen sie den Anforderungen des Außendienstes gesundheitlich gewachsen sein, so der Sprecher.

Nach einem Eignungsgespräch absolvieren die Kandidaten eine aus 50 Unterrichtseinheiten bestehende Ausbildung mit einer abschließenden Prüfung. Diese wird voraussichtlich im November durchgeführt. Wer besteht, wird zum Angehörigen der Sächsischen Sicherheitswacht bestellt und einem Revier der Polizeidirektion Leipzig zugewiesen.

Reichlich Bedarf in den Polizeirevieren

Wesentlichen Bedarf hat Borna angemeldet. Die Sicherheitswächter sollen speziell an den Standorten Böhlen, Frohburg, Geithain und Groitzsch, Großpösna, Kitzscher, Neukieritzsch, Pegau, Regis-Breitingen, Rötha und Zwenkau eingesetzt werden. Zudem suchen die Reviere Grimma, Eilenburg (mit dem Standort Bad Düben) sowie Torgau nach Verstärkung.

Für das Stadtgebiet Leipzig werden Akteure in den Bereichen Leipzig-Zentrum, Leipzig-Südwest, Leipzig-Südost (insbesondere Connewitz) sowie Leipzig-Nord (Stadtbezirke Mockau, Schönefeld, Thekla sowie Gohlis, Möckern und Wahren) benötigt.

Bewerbung bis Anfang September

Interessenten können sich im Vorfeld über die Aufgaben, Befugnisse und zu Fragen der Ausbildung auf der Website der Sächsischen Sicherheitswacht informieren (http://polizei.sachsen.de/sicherheitswacht). Antworten auf Fragen und weitere Auskünfte gibt es auch bei Kerstin Jakob, Telefon 0341/96 64 23 70.

Die Bewerbung müssen dann einen tabellarischen Lebenslauf und Zeugniskopien aller Bildungsabschlüsse beinhalten. Sie sind bis zum 3. September an die Polizeidirektion Leipzig, Referat 1, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig sowie per E-Mail an r1.pd-l@polizei.sachsen.de zu senden.

Von LVZ