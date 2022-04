Die Rettungs- und Notfallsanitäter des DRK Muldental rücken neuerdings von Gerichshain zu ihren Einsätzen aus. Die bisher genutzten Räumlichkeiten im Macherner Gerätehaus stießen an ihre Grenzen und wurden schon seit Jahren vom Arbeitsschutz kritisiert.

Teamleiter Benjamin Rödl vom DRK Muldental in der neuen Rettungswachen-Außenstelle in Gerichshain. Zwischen den Einsätzen steht den Sanitätern eine modern ausgestattete Küche zur Verfügung, in denen sie ihr Essen oft selbst zubereiten. Quelle: Simone Prenzel