Neue Zweenfurther Fahrzeughalle rückt näher

Borsdorf/Zweenfurth

Mit seiner Zustimmung, die Landespauschale in den Neubau der Fahrzeughalle Zweenfurth zu investieren, hat der Borsdorfer Gemeinderat den Kameraden der Zweenfurther Feuerwehr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Immerhin brennt das Vorhabens allen Beteiligten schon seit drei Jahren auf den Nägeln.

Denn die derzeitigen Bedingungen sind alles andere als optimal. Die Fahrzeughalle ist eine um die Jahrhundertwende errichtete Scheune, die nach dem II. Weltkrieg für die Wehr umgebaut worden war. „Damals war das sicher eine Verbesserung“, sagt Wehrleiter Tilo Melzer, „aber inzwischen sind die Fahrzeuge größer geworden und zu einem ist ein zweites hinzugekommen.“ Als dann Anfang 2017 ein die Statik beeinträchtigender Holzwurmschaden an der Zwischendecke festgestellt wurde, war das der Auslöser, über eine neue Halle nachzudenken.

Im Frühjahr soll der Bau starten

Bis jetzt ein Weg mit Hindernissen. Vor allem explodierende Kosten bremsten das Projekt mehrfach aus. Zuletzt im Oktober dieses Jahres. Das einzige Angebot für Fundament und Rohbau aus der öffentlichen Ausschreibung betrug mit 360.000 Euro das Zweieinhalbfache der Kostenschätzung. Vor einem erneuten Anlauf, nun per freihändiger Vergabe, wollte sich die Gemeinde aber erst die Mittel sichern. Deshalb so Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU), habe man für die jeweils 70.000 Euro für 2019 und 2020 aus dem Gesetz über die Gewährung pauschaler Zuweisungen zur Stärkung des ländlichen Raumes auch keine alternativen Verwendungsmöglichkeiten in Betracht gezogen. Martin geht davon aus, dass mit dem Bau im Frühjahr 2020 begonnen werden kann und er „mit Sicherheit“ auch im nächsten Jahr fertiggestellt wird.

„Mir fällt ein Stein vom Herzen“, sagt Melzer angesichts dieser Aussichten und spricht dabei sicherlich auch im Namen der 45 Mitglieder der Wehr, von denen 29 Einsatzkräfte sind. Denn zu den baulichen Mängeln kommt ein erhebliches Gefahrenpotenzial für die Kameraden durch die fehlende Aufstellfläche vor der Halle und damit unmittelbare Ausfahrt auf die Hirschfelder Straße, eine viel befahrene Kreisstraße. „Brenzlige Situationen gibt es bei jedem Ausrücken“, sagt der Wehrleiter. Angesichts der Gesamtsituation hat er deshalb auch kein Verständnis dafür, „dass drei Gemeinderäte sich der Stimme enthalten haben“.

Die ersten Feste werden schon geplant

Natürlich, sagt Melzer, war die taufrische Botschaft aus dem Gemeinderat auch Thema beim traditionellen Glühweinfest der Feuerwehr am vergangenen Wochenende. Vergangenes Jahr war das Fest ausgefallen, weil man davon ausgegangen war, dass zu dem Zeitpunkt schon gebaut wird. Aber über das Fällen fünf großer, der neuen Ausfahrt im Wege stehender Bäume, gingen die Aktivitäten auf dem Gelände 2019 nicht hinaus. Auch das Sommerfest soll nicht wieder ausfallen, kündigt es Melzer schon mal für den 22. August an, und zwar auf der Festwiese am Waldweg. „Immerhin hat es seit 26 Jahren Tradition und ist es nach dem Parthenfest die zweitgrößte Feier in der Gemeinde mit hunderten Besuchern weit über die Gemeindegrenzen hinaus“, betont er.

Von Ines Alekowa