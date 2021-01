Neuer Bildband zeigt Wurzen in den Neunzigerjahren

Wurzen

Erinnerungen verblassen schnell, selbst nach drei Jahrzehnten. Nicht aber mit dem neuen Bildband der Soziologin Cordia Schlegelmilch. Wie es einmal war und wie es jetzt ist, zeigt eindrucksvoll das druckfrische Werk der Autorin, welches Ende Dezember auf 208 Seiten und in einer Auflage von 1000 Exemplaren im Sax-Verlag erschien: „Wurzen – Ankunft in einer anderen Zeit – Die 1990er Jahre“.

Schlegelmilch kennt Wurzen in- und auswendig. Denn eben hier begann sie im Jahr 1990 mit ihren soziologischen Studien und mietete sich extra in einer kleinen Dachwohnung des sogenannten Langbein-Hauses in der Dresdener Straße 5 ein. Bis 1993 interviewte die gebürtige Magdeburgerin 170 Personen und zückte bei jeder Gelegenheit die analoge Kleinbildkamera – eine Canon A 1. Aberhunderte Fotos entstanden sowie circa 450 Tonbandkassetten über je 90 Minuten, die allesamt die frühe Nachwendezeit in der provisorischen Phase des Übergangs dokumentieren.

Schlegelmilch blieb ihrem Forschungsobjekt stets treu

Die promovierte Soziologin blieb ihrem Forschungsobjekt Wurzen stets treu und die Wurzener ihrer Chronistin. Obwohl anfangs noch Skepsis vorherrschte, als Schlegelmilch eine Auswahl der Motive erstmals am 6. Oktober 2001 zur Ausstellung „Ankunft in 0-725 Wurzen“ in der Stadtgalerie zeigte und 2006 den ersten Bildband im Sutton-Verlag Erfurt verlegte. „Es gab manche Leute, die mir sagten oder per E-Mail schrieben, dass sie sich angesichts der Fotos schämen würden.“ Die Neugierde auf das Gestern und der Blick in die noch junge Stadtgeschichte aber überwog. Selbst die Zweitauflage des ersten Bildbandes ist mittlerweile vergriffen.

Jürgen Schmidt, Vorsitzender des Wurzener Geschichts- und Altstadtvereins, überreicht Cordia Schlegelmilch anlässlich der Fotoausstellung im Oktober 2019 ein Blumenbukett als Dankeschön. Quelle: Thomas Kube

Mit dem vielfachen Wunsch eines Reprints von Besuchern der Buchvorstellung „Eine Stadt erzählt die Wende“ im Oktober 2019 und der anschließenden Fotoausstellung erhielt Schlegelmilch schließlich den letzten Anstoß für das aktuelle Werk. „Ich beantragte daraufhin Fördergelder bei der Sächsischen Aufbaubank und durfte mich über eine Zusage freuen.“ Es folgten fünf Monate harter Arbeit – vom Sichten des umfangreichen Materials, dem Bearbeiten sowie Scannen der teils bereits angegriffenen Negative und Dias bis hin zum Layout. Die Mühen haben sich gelohnt, sagt Schlegelmilch.

Bildband ist eine Liebeserklärung an Wurzen

Zum einen wurde der Bildband eine Liebeserklärung an Wurzen, zum anderen zeige er auch im Vergleich zu heute, „dass man einiges hätte besser machen können“. Für sie jedenfalls seien die Monate in Wurzen die schönste Zeit ihres Lebens gewesen. „Ich habe es immer genossen, durch die Straßen und Gassen zu gehen und mit den Menschen zu sprechen, die damals aufgewühlt und viel offener waren.“

Lediglich in einer Sache zeigt die Autorin etwas Bedauern: „Manchmal denke ich, warum hast du nicht mehr fotografiert.“ Vor allem deshalb, weil zu schnell vergessen wird, wie sehr sich das Bild der Stadt in den drei Jahrzehnten verändert hat. Und das der Osten mit der Wende so gravierende Umbrüche erfahren musste, wie keine Region im Westen der Republik. „Während einzelne historische Gebäude liebevoll restauriert wurden, sind durch Rückbau und Sanierung stadtplanerische Akzente gesetzt worden, die zwar aktuellen Erfordernissen von Wirtschaft und Verkehr Rechnung tragen, aber auch viele historische Plätze stark veränderten.“

„Wurzen – Ankunft in einer anderen Zeit – Die 1990er Jahre“, Sax-Verlag Markkleeberg, ISBN: 978-3-86729-259-7, 19,80 Euro, u.a. erhältlich bei Buchstaben Tempel in Wurzen

Von Kai-Uwe Brandt