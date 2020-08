Böhlen

Mittlerweile sind noch fünf Favoriten im Rennen. Das bestätigt der neue Intendant und Geschäftsführer des Leipziger Symphonieorchesters (LSO), Wolfgang Rögner, wenn er nach einem neuen künstlerischen Leiter für das Orchester gefragt wird. Namen lassen sich zwar beim Blick ins neue Programmheft erahnen, eine offizielle Verlautbarung dazu gibt es aber nicht. Immerhin lässt sich Rögner einen Zeitpunkt für die Entscheidung in der Frage der Nachfolge für Nicolas Krüger entlocken, der das Orchester im Mai 2019 nach einem dreivierteljahr Amtszeit recht plötzlich verlassen hatte. „Das sollte am 1. Januar 2020 sein.“

Neuer Orchesterchef vielleicht erst im Frühjahr

Sofern es Corona zulässt. Denn der neue Mann – und es sind nur noch Männer unter den Favoriten – hat schließlich einiges zu liefern: eine Orchesterprobe sowie jeweils ein Konzert mit klassischen Klängen sowie aus dem Bereich Operette und Musical. Ob sich das innerhalb der nächsten Monate unter Corona-Bedingungen wie geplant und gewünscht realisieren lässt, darf zumindest als fraglich gelten. Schließlich ist es nicht allzu unwahrscheinlich, dass geplante opulente Konzertprogramme zu Kammermusikabenden zurechtgestutzt werden müssen. Rögner kann deshalb nicht ausschließen, dass das LSO erst im Frühjahr einen neuen Chefdirigenten hat.

Beziehungen wären wünschenswert

Immerhin ist klar, welchen Anforderungen der neue Mann am LSO-Pult genügen muss. Rögner: „Er sollte Erfahrungen in allen musikalischen Genres haben.“ Zudem muss er Programme für eine ganze Spielzeit erstellen, wenn möglich mit einer gewissen Dramaturgie. Connections wären wünschenswert, was bedeutet, dass der neue Dirigent Beziehungen zu Solisten und Ensembles haben sollte, mit denen das LSO zusammenarbeiten könnte, „natürlich zu Preisen, die wir bezahlen können.“

Freiräume für Gastspiele

Unter dem Strich hat er etwa 60 Prozent aller LSO-Konzerte in der Saison zu dirigieren. „Dafür bekommt er Freiräume für Gastspiele“, was für Rögner auch eine Win-win-Situation wäre. Schließlich würde auch das LSO vom Ruhm seines Dirigenten zehren, wenn der erfolgreich andernorts den Stab führt.

Orchester redet mit

Das Orchester hat bei der Benennung seines neuen Chefs mitzureden – in Form eines Rankings, in dem die Bewerber bewertet werden. Auch die Gesellschafterversammlung gibt ihre Meinung zu Protokoll. Die endgültige Entscheidung liegt dann beim Intendanten.

