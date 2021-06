Neuer Stadtteil wächst am Bad Lausicker Kurpark

Bad Lausick

Generationenpark nennt Matthias Kappis, was seine Unternehmensgruppe nördlich des Bad Lausicker Kurparkes errichten will. Nichts weniger als ein ganzer neuer Stadtteil soll da bis im Laufe des Jahrzehnts entstehen: In Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern und in altersgerechten Bungalows sollen mehrere Hundert Menschen leben. Kindertagesstätte und Supermarkt sorgen für Infrastruktur. Zudem sind eine Klinik, ein Pflegeheim und ein Hotel vorgesehen.

Unternehmensgruppe befasst sich mit Stadtentwicklung

„In Großpösna legen wir gerade los. Unser Ziel ist es, mit der Erschließung dort bis zum Sommer 2022 fertig zu sein. Danach könnten wir unmittelbar in Bad Lausick beginnen“, sagt Matthias Kappis. Der Diplomingenieur legte 1994 im Schwarzwald die Basis für eine Firmengruppe, die sich mit der Entwicklung und Umsetzung von Bauprojekten befasst. In Leipzig unterhält sie eine Niederlassung, die das Großpösnaer Vorhaben vorantreibt und wo auch die kürzlich gegründete Generationenpark Bad Lausick GmbH ihren Sitz hat. Deren Geschäftsführerin ist Amalia Lindt-Herrmann.

So könnte das neue Viertel aussehen: Im Norden (oben) Hotel und medizinische Einrichtung, zentral Pflegeheim und Mehrfamilienhäuser, im Süden Senioren-Bungalows und dort und nordöstlich Eigenheime. Der Discounter wird westlich platziert. Grau ist die bereits bestehende Siedlung an der Dr.-Dreesen-Straße (rechts). Quelle: Kappis-Gruppe

Bad Lausicker Vorhaben doppelt so groß wie das in Großpösna

In unmittelbarer Nachbarschaft des Einkaufszentrums Pösna-Park entsteht, ebenfalls unter dem Titel Generationenpark, auf 6,5 Hektar eine Siedlung Wohn- und Gewerbegebäuden. Was Kappis in Bad Lausick plant, ist indes doppelt so groß – und das 13 Hektar große Areal liegt eingebettet vom Grün des Kurparks im Süden und des Stadtparks im Norden. Ursprünglich als Kursondergebiet vorgesehen, hatte die Kur GmbH hier schon Mitte der neunziger Jahre weitere Reha-Kliniken und andere medizinische Einrichtungen ins Auge gefasst. Letztlich hatten sich keine Investoren gefunden, diese Pläne umzusetzen. Nachdem bereits eine Fläche ausgegliedert wurde, auf der in den vergangenen Jahren auf Etzoldshainer Flur die Eigenheim-Siedlung Dr.-Dreesen-Straße entstand, verkaufte die Kur GmbH den großen Rest für rund zwei Millionen Euro an die Kappis-Gruppe.

Ziel ist Baurecht 2023

Seit der Stadtrat Ende März den Weg frei machte für die nötige zweite Änderung des Bebaungsplanes Kursondergebiet, schritt der Investor zur Tat: Erfassung des Naturbestandes, Bodengutachten, Vermessung, Umplanungen. Sein Ziel: Baurecht im ersten Halbjahr 2022. Danach sofort Erschließung. Im Laufe des Jahres 2023 Beginn des eigentlichen Bauens. „Wir setzen dort an, wo der Druck am größten ist“, sagt Matthias Kappis. Mit Druck meint er Nachfrage. „Für das Pflegeheim habe ich ein Unternehmen, das das fertige Haus kaufen und betreiben will“, sagt er. Für den Discounter gebe es „ernstzunehmende Gespräche“. Dasselbe treffe zu für das Hotel und die Klinik samt Schulungszentrum. An der Kindertagesstätte habe die Stadt Bad Lausick unbedingtes Interesse.

Blick auf das Wohngebiet in Richtung Süden. Quelle: Kappis-Gruppe

Stadt hat an neuer Kindertagesstätte großes Interesse

„Wir müssen uns ohnehin etwas einfallen lassen, denn wir kommen mit den vorhandenen Kapazitäten an unsere Grenzen“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) mit Blick auf die Kinderbetreuung. 2023/24 werde man sich mit dem Neubau-Projekt befassen. Dem Generationenpark-Vorhaben steht er sehr aufgeschlossen gegenüber: „Für mich ist das wirklich Stadtentwicklung. Hier wird jedes Alter abgebildet.“ Diese Durchmischung und die über das bloße Wohnen hinausgehende Infrastruktur mache den Reiz aus. Erschlossen wird das Gebiet von der nach Etzoldshain führenden Staatsstraße 11 her. Außerdem gibt es Anbindungen an die Dr.-Dreesen-Straße. Ein Fußweg, der das neue Viertel durchmisst, führt direkt in den Kurpark und von dort Richtung Bahnhof und Stadtmitte.

Allein die Erschließung kostet bis zu sieben Millionen Euro

Allein das Volumen der Erschließung beziffert der Investor auf sechs, sieben Millionen Euro. Diese Leistung will die Unternehmensgruppe selbst stemmen. Zudem möchte sie die Bungalows für das Senioren-Wohnen realisieren. Für den Geschosswohnungsbau, gedacht auch für Kapitalanleger, sucht man wahrscheinlich einen Bauträger. Die Parzellen für rund 30 Einfamilienhäuser, die das Gebiet zum Park hin abschließen, sollen individuell bebaut werden. Geplant ist ein sogenanntes Nahwärme-Netz. Möglicherweise liefert das Kur- und Freizeitbad „Riff“, das bereits Teile des Neubaugebietes mit Wärme versorgt und noch Kapazitäten hat, den neuen Stadtteil.

Von Ekkehard Schulreich