Neuer Wirtschaftshof im Tiergehege Dornreichenbach

Lossatal/Dornreichenbach

Zumindest das Wetter meinte es gut mit dem Tiergehegeverein Dornreichenbach und der Handvoll Gäste. Diesmal strahlte endlich wieder die Sonne nach den vergangenen Nebeltagen. Allerdings verhinderte Corona eine große Party zur Einweihung des neuen Wirtschaftshofes auf dem Gelände des zehn Hektar großen Schlossparkes am Philipp-Müller-Platz. „Die Feier holen wir aber im Frühjahr nach“, versprach Vereinschef Reinhard Otto.

Streit mit dem Denkmalschutz verzögert das Bauvorhaben

Schließlich endete mit dem offiziellen Akt ein über drei Jahre währender Kampf, der so manchen Polit-Promi in den Lossataler Ortsteil verschlug – unter anderem im September 2017 den damaligen Ministerpräsidenten Sachsens, Stanislaw Tillich. Seinerzeit lagen Gemeinde und Verein mit den Denkmalschützern im Clinch, die den Neubau partout verhindern wollten. Das Landesamt in Dresden forderte nämlich von den Ehrenämtlern ein Parkpflegekonzept inklusive einer Dokumentation über die Historie aller Bäume sowie der detaillierten Vegetationsperioden. Die Analyse hätte jedoch die Gemeinschaft glattweg überfordert. Letztlich befriedete Mitte 2018 ein Kompromiss den schwelenden Konflikt. Die Kommune verpflichtete sich, Fördergelder zu akquirieren und die Studie in Fachhände zu legen. Im Gegenzug erfolgte am 25. Juni 2018 die Baugenehmigung.

Was guckst du: Die Erdmännchen sind die kleinen Stars im Tiergehege Dornreichenbach. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Von da an ging es rasch, zumal die Pläne für den Wirtschaftshof, erstellt vom Büro Kraftfluss GmbH aus Lützen ( Burgenlandkreis), ja bereits in der Schublade lagen. Im Dezember des Vorjahres gab dann der Gemeinderat mit drei Vergabebeschlüssen grünes Licht, und Anfang Mai starteten die Arbeiten. „Hierfür bedanke ich mich bei all denen, die daran mitgewirkt haben“, sagte Vereinschef Otto im Beisein von Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) und Tierarzt Matthias Scholz sowie Landrat Henry Graichen ( CDU) und dem Wurzener CDU-Landtagsabgeordneten Kay Ritter. Immerhin trugen Graichen wie Ritter ebenfalls eine Aktie zum Erfolg bei.

Großteil der Investitionssumme fließt aus Förderprogramm

Binnen eines halben Jahres entstand ein Gebäude samt gepflasterter Außenanlage, das Platz für eine Werkstatt, einen Raum für Tierpflege sowie ein Strohballenlager integriert. Kostenpunkt: 310 000 Euro, darunter 237 565 Euro Fördergelder aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“.

Von der Investitionssumme über 310 000 Euro flossen insgesamt 237 565 Euro aus dem Förderprogramm "Vitale Dorfkerne". Quelle: Kai-Uwe Brandt

Aus Sicht von Bürgermeister Weigelt ( SPD) rechtfertige das heutige Ergebnis jedwede Anstrengung im Vorfeld. „Ich staune, wenn man auf die Jahre zurückblickt, wie viel Geduld wir alle miteinander aufgebracht haben.“ Und Landrat Graichen ( CDU) fügte an: „Ich glaube, es ist eine Erwartungshaltung der Besucher sowie der Vereinsmitglieder, dass die öffentliche Hand als Dienstleister auch solche langwierigen Prozesse hinbekommt.“ Für das eigentliche Einweihungsfest im Frühjahr sichert er schon mal sein Kommen zu.

Im Jahr 2022 feiert das Tiergehege ein Doppeljubiläum

Im Übrigen begeht der Tiergehegeverein Dornreichenbach 2022 ein Doppeljubiläum – 2002 wurde die momentan 80-köpfige Gemeinschaft gegründet und seit 1972 existiert das Tiergehege. Pro Jahr lockt die Anlage mit gut 200 Tieren, Streichelzoo und grünem Klassenzimmer circa 40 000 Besucher – auch während der Corona-Zeit. Unternehmer und Gemeinderat Otto übernahm 2013 den Vorsitz. Gleich neben dem Gehege befindet sich ein Spielplatz sowie eine im Oktober 2015 eröffnete Pilgerraststätte.

Spendenverbindung für das Tiergehege Dornreichenbach: VR-Bank Muldental eG, BIC: GENODEF1GMV, IBAN: DE 49 8609 5484 5104 0444 00

Von Kai-Uwe Brandt