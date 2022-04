Neues Fahrzeug ersetzt Barkas B 1000: Zwochaus Feuerwehr-Oldtimer geht in Rente

Thallwitz/Zwochau

So viele Besucher hat das 130-Seelen-Walddörfchen Zwochau am Fuße der Hohburger Berge lange nicht mehr gesehen. Selbst aus den umliegenden Ortschaften reisten die Besucher an – zumeist in blauer Uniform. Schließlich gab es gleich doppelten Anlass zum Feiern für die Kameraden der Ortswehr Röcknitz-Zwochau. Zum einem wurde das sanierte Gerätehaus eingeweiht und zum anderen mit einem hochmodernen Gerätewagen Logistik 1 bestückt.

„Damit kann unser alter Barkas B 1000 aus dem Jahre 1990 nun endlich in Rente gehen“, erzählt Ortswehrleiter Heiko Richter. Schließlich leistete der Oldtimer aus DDR-Fabrikation seither gute Dienste. Knapp 35 000 Kilometer stehen auf dem Tacho bei circa 11 700 Einsatzstunden. Wohl auch deshalb durfte der Zweitakter aus dem VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt mit Blaulicht und Martinshorn die Vorhut seines Nachfolgers übernehmen.

Lossataler Gäste müssen zum Wohnungsbrand in Hohburg

Bis zum Start des Mini-Korsos trudelten aber erst einmal zahlreiche Schaulustige ein und die Feuerwehrprominenz. Darunter Kreisbrandmeister Nils Adam und sein Vize Thilo Bergt, David Zühlke vom Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Leipzig sowie der Lossataler Gemeindewehrleiter René Bitterlich. Allerdings verpassten Bitterlich und mit ihm einige andere Floriansjünger den lautstarken Einzug des neuen Logistikers GW-L 1 in Zwochau. Kurz vor 11 Uhr wurden sie nämlich per Piepser alarmiert und eilten samt ihrer Rettungstechnik zu einem Wohnungsbrand nach Hohburg.

Noch vor knapp fünf Jahren sah es mit der Freiwilligen Feuerwehr im Thallwitzer Ortsteil Zwochau mau aus. Doch das hat sich jetzt geändert. Zur Einweihung des sanierten Gerätehauses und der Übergabe eines Gerätewagens Logistik stand fast das gesamte Dorf auf den Beinen und feierte gemeinsam mit den Brandbekämpfern.

An der Feierfreude änderte der überraschende Aufbruch jedoch nichts. Die Kameradinnen und Kameraden der Ortswehr Röcknitz-Zwochau bildeten kurz darauf das Empfangsspalier am Straßenrand und begrüßten unter Beifall ihren nagelneuen Iveco mit dem amtlichen Kennzeichen WUR GW 1. Wenig später segnete der Pfarrer im Ruhestand, Martin Carlitz, vertretungshalber für Pfarrer Alexander Wieckowski das Fahrzeug, während Ortswehrleiter Heiko Richter den Akt mit einer Fontäne aus der Sektflasche zum weltlichen Abschluss brachte.

Dorffeuerwehr stand vor fünf Jahren kurz vor dem Aus

In seiner kurzen Begrüßungsrede sprach Thallwitz’ Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) von einem „historischen Tag“. Denn vor fünf Jahren sah es beinahe so aus, als würde die Zwochauer Wehr nur noch eine kurze Passage in der Dorfgeschichte werden. Gerade mal ein Kamerad hielt damals zur Stange.

Die Gemeinde suchte also nach einer Lösung und warb um Freiwillige. Heute sind es zehn Frauen und Männer, die die Fahne hochhalten. Außerdem entschloss sich die Kommune, das am 8. Mai 1994 übergebene neue Gerätehaus wieder auf Vordermann zu bringen. Hierbei, so der Gemeindechef, packten die Feuerwehrleute kräftig mit an. Aus Sicht Pöges haben sich die Investitionen von insgesamt knapp einer Viertel Million Euro in die Immobilie sowie in den Gerätewagen Logistik gelohnt.

Zwochaus berühmtester Einwohner ist Bernhard Eckstein

Die Freude darüber ist auch Ortswehrleiter Heiko Richter anzusehen. 15 Monate und ein paar Tage warteten er und die Brandbekämpfer aus Röcknitz-Zwochau geduldig auf das Signal zur Auslieferung des Transporters für Ausrüstung kleineren Umfangs. Am 28. Februar erhielt der 50-Jährige dann per E-Mail von der Brandschutztechnik Görlitz GmbH grünes Licht. Dass nunmehr so viele Nachbarwehren und Dorfbewohner mit dem Einweihungsfest Anteil nehmen, „ist eine tolle Sache“, sagte Richter, um sich rasch wieder seinen zahlreichen Gästen zu widmen.

Übrigens dürfte Zwochau insbesondere Radsportfans ein Begriff sein. Hier wurde am 21. August 1935 der Radrennfahrer und Weltmeister im Straßenrennen von 1960, Bernhard Eckstein, geboren. Seine Erfolge mit „Täve“ Schur in den ersten Jahrzehnten der DDR brachten ihm internationales Ansehen. Eckstein verstarb am 10. November 2017 im Alter von 82 Jahren in Leipzig, bleibt den Zwochauern jedoch stets in Erinnerung.

Von Kai-Uwe Brandt