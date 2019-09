Wurzen

Oberbürgermeisterwahlkampf 2015 in Wurzen: Vom 12. Mai an bis zum Vortag des Urnengangs am 7. Juni erschienen täglich Anzeigen in der Muldentaler Ausgabe der Leipziger Volkszeitung – 20 insgesamt. Darin riefen Bürger auf, für den Amtsinhaber und damals unabhängigen Kandidaten Jörg Röglin zu stimmen. Der heutige...