Lossatal

Das etwa dreijährige Provisorium der Freiwilligen Feuerwehr in Körlitz (Gemeinde Lossatal) hat ein Ende. Die Floriansjünger konnten ihr neues Gerätehaus in Besitz nehmen. Mehr noch, denn von dem Ersatzneubau, der auf den Grundmauern des uralten und viel zu kleinen Gerätehauses errichte werden konnte, profitiert fortan die gesamte Dorfgemeinschaft. Die Gemeinde hat nämlich 750.000 Euro in die Hand genommen, damit das moderne Gerätehaus für unterschiedliche Zwecke genutzt werden kann. Das Dorfzentrum wurde am Sonnabend vom neuen Pfarrer Christoph Krebs gesegnet.

Floriansjünger im Lossatal hochmotiviert

„Wir freuen uns einfach über die neuen Räume, die zugleich Motivation für uns sind“, versicherte Ortswehrleiter Markus Lehniger. Ortsvorsteherin Katrin Born ist zufrieden, nun auch für die Vereine im Ort ein neues Domizil zu haben. Dennoch konnten sich ihre Sorgenfalten nicht vollends glätten, da die Nutzungsordnung für die Vereine noch nicht stehe. „Aber wir hoffen darauf, mit der Gemeinde bald eine Lösung zu finden“, sagte sie.

Chic sieht das neue Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus in Körlitz aus Sicht des benachbarten Storchenpaares aus. Quelle: Frank Schmidt

Gleichzeitige lobte sie den Zusammenhalt im Ort – trotz bislang widriger Umstände für die Vereine. „Das ist für mich Dorfgemeinschaft, das ist für mich Körlitz.“

Notwendigkeit statt Luxus

Irrtum, wer glaubt, das 300-Seelendorf hat sich bei sieben bis zehn Einsätzen pro Jahr mit dem neuen Gerätehaus einen Luxus geleistet. „Wir sind eine Flächengemeinde mit 110 Quadratkilometern, in denen es laut Brandschutzbedarfsplan Wirkungskreise gibt. Und die werden von unseren acht Ortsfeuerwehren abgedeckt“, stellte Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) klar.

