Neues Glocken-Trio krönt Herz-Jesu-Kirche Wurzen

Pfarrer Uwe Peukert und die Mitglieder der Kirchgemeinde St. Franziskus hätten sich gewiss mehr Aufmerksamkeit für das Jahrhundertereignis gewünscht. Doch die Corona-Pandemie verhinderte Anfang vorige Woche einen Menschenauflauf wie seinerzeit am 16. Januar zum Aushub der alten Glocken aus dem Turm der Herz-Jesu-Kirche.

Nur wenige Zaungäste aufgrund der Corona-Pandemie

Angesichts der Kontaktsperre säumten daher nur vereinzelte Zuschauer mit gebotenem Sicherheitsabstand den Roitzscher Weg, als jüngst das neue Bronze-Geläut per Schwerlastkran die zwanzig Meter Höhenunterschied zum Glockenturm überwand. Bis dato lagerten die Glocken, welche am 18. November des Vorjahres in der traditionsreichen Glockengießerei Bachert ( Neunkirchen/Baden) entstanden, im Museum Wurzen.

Von dort transportierte Fuhrunternehmer Karl-Heinz Thiel das schwergewichtige Trio mit seinem Lkw Skoda MS 24 zum künftigen Wirkungsort. Schließlich bringt die größte Glocke mit der Aufschrift „Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut“ 760 Kilogramm auf die Waage. Die Mittlere mit dem Namen „Gerechtigkeit“ wiegt 520 Kilogramm und die Kleinste im Bunde, die Friedensglocke, immerhin noch 370 Kilogramm. Gestaltet wurde sie vom Dresdener Künstler Olaf Amberg.

Wie Pfarrer Peukert zur Vorgeschichte erwähnte, haben sich die neuen Klangkörper nötig gemacht, nachdem der Glockensachverständige Sebastian Ruffert im März 2017 nicht nur am alten Eisenguss-Geläut aus dem Jahre 1924 Schäden feststellte, sondern ebenfalls am Glockenstuhl. Allein 23 000 Euro sammelte die Gemeinde daraufhin an Spenden, und mit 70 000 Euro unterstützte das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken das Projekt.

Klangpremiere solle Mitte/Ende Mai sein

Bevor allerdings die Glocken an den Haken kamen, musste zunächst der Turm auf Vordermann gebracht werden. Er erhielt unter anderem eine Stahlbetondecke. „Eigentlich sollten die neuen Glocken erstmals zu Ostern erklingen“, berichtet Bauleiter und Mitglied des Kirchenrates Andreas Kewitz. Jedoch bedarf es noch einiger Abstimmungen mit den Behörden, sodass die Klangpremiere voraussichtlich Mitte/Ende Mai stattfindet.

Im Übrigen geht es danach gleich weiter. Auf die Herz-Jesu-Kirche wartet nämlich eine neue Fassade sowie die Eindeckung des Daches mit Biberschwanzziegeln. Die alten Glocken werden außerdem sandgestrahlt und kommen vor die Giebelseite des katholischen Pfarrhauses im Roitzscher Weg 3.

