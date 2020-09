Neues Kinderhaus in Machern feierlich eingeweiht

Machern

Nach mehreren Jahren Vorbereitungszeit nahm das Kinderheim Machern in diesem Jahr ein weiteres Gebäude in Betrieb. Corona-bedingt konnte allerdings erst jetzt die feierliche Inbetriebnahme des neuen „ Kinderhauses am Teich“ nachgeholt werden, wie Geschäftsführer Sebastian Kalamorz erläutert. Dabei handelt es sich um die größte Investition seit Gründung der gemeinnützigen Kinderheim Machern GmbH, die im Jahr 1993 erfolgte. Das neue Gebäude liegt als Bestandteil des Kinderheimes idyllisch auf einem Waldgrundstück und bietet Platz für acht Mädchen und Jungen. Das Gebäude wurde in Zusammenarbeit mit einem Architekten sowie Studenten der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) entworfen. Die Baukosten beliefen sich auf rund 600 000 Euro. Besonderheiten des Niedrigenergiehauses sind eine Luftwärmepumpe, eine Komplettausstattung mit LED-Beleuchtung und ein zusätzlicher Kamin. Geplant ist außerdem noch eine Ladestation für Elektroautos.

Graichen lobt die Arbeit der Mitarbeiter

Landrat Henry Graichen ( CDU), der zu den Gästen der kleinen Einweihungsfeier zählte, wünschte den Bewohnern und Mitarbeitern alles Gute: „Das Team des Kinderheims setzt sich mit viel Herzblut und unglaublichem Engagement ein“, würdigte der Kreischef die Arbeit der Mitarbeiter. Kindern, die sonst wohl keine Chance im Leben hätten, werde hier eine Ersatzfamilie geboten.

Pfarrerin Messerschmidt segnet den Neubau

Die neue Macherner Pfarrerin Lydia Messerschmidt segnete das neue Domizil im Eichenweg 1. Auch Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) sowie Christian Hesse vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen gehörten zu den Gratulanten. Haus- und Projektleiterin Antina Herrmann-Dauksch hatte es nicht nehmen lassen, die Besucher mit einer liebevoll vorbereiteten Eröffnungsfeier zu überraschen. Die jüngsten Bewohner des „ Kinderhauses am Teich“ führten dazu ein kleines Programm auf. Mit von der Partie war auch Roman Raschke, Kabarettist und langjähriger Unterstützer des Kinderheims.

