Neues Konzept für leerstehendes Gemeindeamt in Polenz

Brandis/Polenz

Könnte das ehemalige Gemeindeamt in Polenz eine Zukunft als Multiples Haus erhalten? Dieser Frage gehen Natalia Ordonez und Mai Nguyen nach. Die Studentinnen an der Technischen Universität Dresden forschen im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit zur Aktivierung und Umnutzung leerstehender Bauwerke im ländlichen Raum. Im Ortschaftsrat stellten sie ihre Überlegungen für das Polenzer Objekt jetzt vor. Ein Thema, das offenbar viele Einwohner interessiert, denn trotz Corona waren mehr als ein Dutzend von ihnen zur Sitzung gekommen.

Breites Angebot durch wechselnde Dienstleister

Ein Multiples Haus werde mit regelmäßig wechselnden Dienstleistern belegt, die mobil in der Region unterwegs sind, erklärten die Studentinnen das Prinzip. Denkbar wäre, dass montags ein Friseur im Gemeindeamt die Haare schneidet, dienstags ein Arzt Sprechstunde hat, mittwochs ein Lebensmittelversorger An der Rodelbahn stoppt. Parallel könnten die Räume wie schon jetzt durch Vereine, für Ortschaftsratssitzungen und Feiern, aber auch für andere Angebote genutzt werden. „Eine Umnutzung zielt also auf eine Verbesserung in kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen“, so die Studentinnen.

Eine kleine Kostbarkeit im Gemeindeamt: Das geschnitzte Geländer zeigt Szenen aus Buschs „Max und Moritz“. Quelle: Thomas Kube

Fragebogen ermittelt Bedarf

Um ein geeignetes Konzept zu erstellen, warben sie um Mitwirkung der Polenzer. „Wir wollen uns mit Ihnen verständigen, was im Dorf gebraucht und gewünscht wird, um die Lebensqualität zu verbessern.“ Dabei gehe es vor allem auch darum, die jüngeren Einwohner einzubeziehen, „denn die sind es, die in 20 Jahren noch hier wohnen werden“. Mittels eines online ausfüllbaren Fragebogens möchten Ordonez und Nguyen die speziellen Polenzer Anforderungen an ein Multiples Haus herausfinden. So interessiert sie die Bevölkerungsstruktur, die Art der Mobilität, ob eine Lebensmittelversorgung, eine medizinische Versorgung oder Dienstleistungen von chemischer Reinigung bis zu Postdiensten gewünscht sind. Außerdem fragen sie nach den Vorstellungen der Bewohner, welche Veranstaltungen im Gemeindehaus stattfinden könnten – Computerhilfe, Holzwerkstatt, Stammtisch oder Filmabend sind nur einige Ideen. Und schließlich könnten sich die Polenzer auch selbst einbringen, indem sie zum Beispiel Workshops anbieten.

Begehung am 8. Juni

Wie hilfreich ein Fragebogen ist, zeigte sich schon in der Runde am Vorschlag, auch Bastelangebote für Kinder zu unterbreiten. Denn dafür sah Ortschaftsratsvorsitzender Marko Haberecht (Freie Wähler) keine Notwendigkeit. „Es gibt im Ort so viele Vereine, wie Angel- und Sportverein oder Feuerwehr, wo bereits viel für Kinder gemacht wird“, zählte er auf. Dafür könnte der Jugendclub, der den Keller wegen Schimmelbefall räumen musste, wieder ein Domizil erhalten. Die Zusammenarbeit habe geklappt, erinnerte Ortsrat Andreas Böhme. „Es liegt an uns, ob wir sie erneuern wollen.“

Am 8. Juni wird es eine Begehung des Ex-Gemeindeamts mit den Studentinnen, ihren Betreuern von der TU sowie Ortsräten und Vertretern der Stadtverwaltung geben. Ziel der Studentinnen ist es, da schon einen ersten Konzeptentwurf auf den Tisch zu legen.

Vision vom kulturellen Zentrum schon seit 2017

Es wären nicht die ersten Überlegungen zur Zukunft des Hauses. Für die Teilnahme am Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ vor drei Jahren hatte der Ortschaftsrat seine Visionen für das 1936 als Schule entstandene Gebäude geschärft, das auch schon zu Wohnzwecken diente, bis zur Eingemeindung nach Brandis 1991 Gemeindeamt und dann für kurze Zeit Kindergarten war. Die Bürgervertreter hatten schon damals ein Multiples Haus im Blick, das zusammen mit dem Spielplatz vor der Tür und der Kegelbahn nebenan ein kulturelles Zentrum bilden könnte. Doch dafür bedarf es dringend einer Substanzerneuerung vom Dach bis zum Keller. „Das aber ist immens teuer, die Stadt kann das nicht stemmen“, beschreibt Haberecht die seitdem nicht kleiner gewordene Hürde, zumal die erhoffte Aufnahme ins Leaderprogramm vergangenes Jahr nicht gelungen war. „Vielleicht geht aber noch einmal eine Tür auf, und dann haben wir ein gutes Projekt“, verbindet Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) einige Hoffnung mit den konzeptionellen Vorbereitungen.

Haberecht nahm das Ergebnis schon vorweg: Ein Multiples Haus sei nicht nur ein Gewinn für Polenz, sondern könnte auch zum „Aushängeschild für die Region“ werden, wie in alte Bausubstanz neues Leben einkehren könne.

Link zum Online-Fragebogen: https://survey.questionstar.com

Von Ines Alekowa